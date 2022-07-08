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İlaca yüzde 25 zam geldi!

İlaca yüzde 25 zam geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, zam bugünden itibaren geçerli olacak

İlaca yüzde 25 zam geldi!
08 Temmuz 2022 Cuma 10:27

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’a göre ilaçlara zam yapıldı. Konuya ilişkin kararda "Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri; 2022 yılı Temmuz ayında yüzde 25 arttırılır. Bu artış uygulanırken 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan mahsuplaşma işlemi ürünlere uygulanmaz" denildi.

Etiketler; #ilaç #ilaç zammı #ilaca zam
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