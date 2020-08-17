İlk adım Avrupa’ya 

Geleceği şekillendirecek on bilimsel alan arasında gösterilen mikrobiyom bilimi araştırmalarına son 10 yılda dünya genelinde 1,7 milyar ABD dolarından fazla harcama yapıldı. Projeler Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Çin, Kanada, İrlanda, Güney Kore ve Japonya’da sürerken Türkiye’den de önemli bir hamle geldi. Sağlık teknoloji alanında faaliyet gösteren yerli girişim ENBIOSIS, mikrobiyom temelli biyoteknoloji ihracatı için ilk adımı attı.

İnsan bağırsağında yer alan mikroorganizmaları analiz ederek obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi pek çok soruna kişiye özel sağlık çözümleri geliştiren yerli girişim ENBIOSIS, sahip olduğu gelişmiş yapay zeka algoritması sayesinde biyoteknoloji ihracatı için ilk adımı attı. Yerli girişim, Silikon Vadisi Merkezli Atomyum’un desteklediği Nutriomex ile imzaladığı iş birliği anlaşması sayesinde Türkiye’de edindiği tecrübeyi ilk olarak Avrupa pazarına sunmaya başladı.

ENBIOSIS’in bu hamlesinin odağında, Türkiye’nin sağlık teknolojileri alanındaki potansiyelini dünyaya göstermek ve daha fazla hastayı kişiselleştirilmiş sağlık çözümleriyle tanıştırmak olduğunu belirten ENBIOSIS kurucusu Ömer Özkan, “Dünya genelinde mikrobiyom alanındaki en gelişmiş yapay zeka algoritmasına sahip şirketlerden biri konumundayız. Türkiye'den sonra yurt dışında da insanların teknolojimizden faydalanacak olması bizi mutlu ediyor.” açıklamasında bulundu.

Sağlık teknolojileri alanındaki bilgi ve tecrübe birikimini yurt dışı pazarlarda ticarileştirmeyi hedeflediklerini belirten Ömer Özkan, “Temmuz ayının başında Liv Hospital ve Medicana gibi sağlık kuruluşlarıyla yaptığımız iş birliği anlaşmaları ile çalışmalarımızı daha fazla hasta ile buluşturma imkanı bulduk. Mikrobiyom alanındaki sahip olduğumuz ileri düzey algoritma ile kazandığımız bu potansiyelin, ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edecek güçte olduğuna inanıyoruz. Söz konusu algoritmayı literatür çalışmalarıyla besleyerek baz modelimizi belirli bir rasyonaliteye oturttuğumuz için algoritmamızın öğrenme eğrisi ve hizmet kalitemizin gelişim grafiği, diğer rakiplerimize nazaran çok daha yüksek. Türkiye'den sonra yurt dışında da insanların teknolojimizden faydalanacak olması bize gurur ve mutluluk veriyor. Bu vesileyle teknolojimizi Avrupa’ya taşıyacak Nutriomex’e de teşekkürü borç biliyoruz” dedi.