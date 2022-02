İmalatçıların şeker isyanı: Kamuda 265 lira ama satmıyorlar!

Üretimlerinde şeker kullanan imalatçı ve sanayiciler, kamuya ait şeker fabrikalarında şeker tedarik edemediği için maliyet hesabı yapamıyor. Kamuya ait şeker fabrikalarında çuvalı 265 TL'ye özelde ise 450 TL ve üzerinde satılan şeker, hammaddesi toz şeker olan ürünlerin fiyatlarını da artırıyor.

FATİH ÖZKILINÇ- Şekerde kriz bitmiyor. Ürünlerinde şeker kullanan imalatçı ve sanayiciler, kamuya ait şeker fabrikalarında şeker tedarik edemediği için mağduriyet yaşıyor. Kamuya ait şeker fabrikalarında çuvalı 265 TL olan özel fabrikalarda ise 450 TL ve üzerinde satılan şeker, hammaddesi kristal toz şeker olan ürünlerin fiyatlarının artmasına neden oluyor. Kamuya ait fabrikalardan şeker alımı yapamayan imalatçılar ise özelde sürekli değişen fiyatlar nedeniyle maliyet hesabı yapmakta zorlanıyor. Kamuya ait şeker fabrikalardan 265 TL'ye şeker alamadıkları için mağduriyet yaşadıklarını belirten İzmir Ticaret Odası(İZTO) Pasta ve Şekerleme Grubu Meclis Üyesi Veysel Murat, "Üretim yapanlar devletten şeker alamıyor. Piyasadan şeker almak zorunda kalıyoruz. Piyasada şeker 450-460 TL. Devlette ise 265 TL. Bizler şeker alamadığımız için mağduruz" dedi.

Zam hem var hem yok

Toz şekeri piyasadan aldıkları için maliyetlerinin artığını ve artışın ürünlere yansıdığını belirten Murat, Devlet şu anda şekere zam yapmıyor, şekerin çuval maliyeti 265 TL'nin üzerinde bu fark hazineden karşılanıyor. Özel şirketlerin ise bu farkı karşılayacak bir gücü yok. Uzun bir süreden bu yana da devletin açıkladığı şekerin çuvalı 265 TL iken özeller daha yüksek satıyor. Çünkü devlet her önüne gelene şeker vermiyor. Perakende satış yapanlara veriyor. Marketler bunu 265 TL'den aldığında raflarda şekerin kilogramının 7 TL, 7,50 TL'nin üzerinde satılmaması lazım. Market bir kilogram şekeri 12 TL'ye satıyorsa demek ki 'özel sektörden alıp satıyorum' diyor. O zaman bize versinler. Ya da şekere zam yapılsın. Herkes şekere zam geldiğini bilsin. Ortada şekere bir zam yok. Ama esasında şekere zam var. Şekerde ikili fiyat oluşumu var. Devlet şu an enflasyona etkisi olmasın diye zam yapmıyor. Ama özel sektör bütün maliyetlerden etkileniyor ona göre bir fiyat veriyor. Özelde bir çuval şeker 350 TL'ye mal ediyorsa kamuya ait fabrikalarda aradaki 90 TL fark hazineden ödeniyor. Yine bunun parasını vatandaş ödüyor. Aradaki fark benim vergilerimle ödeniyor. 265 TL'ye satıldığı zaman çuval başına 90 TL zarar ediliyor. Günde 100 bin çuval çıkardığı zaman işletme her gün 1 milyon kamu zararı yazıyor. Bu hazineden karşılanıyor" diye konuştu.

Maliyet hesabı yapmakta zorlanıyorlar

Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) ocak ayı meclisinde kristal şeker tedarikine ilişkin açıklamalarda bulunan Gıda Maddeleri Sanayi Meslek Komitesi Meclis Üyesi Mehmet Çiçek ise "Sektörümüzde son iki aydır şeker tedarikiyle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Şekerli mamuller sektörümüzün ana hammaddesi kristal toz şekerdir. İki yıl öncesine kadar tamamen devlet üretiminde olan bu şeker fabrikaların özelleştirilmesiyle yüzde 65 özel sektör yüzde 35 de kamu sektörü olarak şekillendi. Geçen yılın dokuzuncu ayından bu yana sektörde bir belirsizlik var. Devlete ait olan şeker fabrikaları on birinci ayda yüzde 25 gibi bir oranda zam yaptıktan sonra toz şekerin çuval fiyatı 265 TL olarak belirlendi. Fakat daha önce özel sektör bu fiyatın yüzde 10 üzerinde bir fiyatla satış yapıyordu. Son iki aylık süreçte ise devlet fabrikaları sadece zincir marketler olarak tabir ettiğimiz perakende satış mağazalarına ürün tedarik etti. Diğer sektörler, özel sektörden şeker alma zorunda bırakıldı. Bunun üzerine de özel sektör fabrikaları fiyatı tamamen yukarı çekerek resmiyette 265 TL olan şeker fiyatını 475 TL olarak belirleyip bu fiyata satıyor. Bizim talebimiz devlet fabrikalarından güncel fiyat üzerinden ürün tedarik edebilmemiz ya da özel sektörden almak zorunda kalsak bile sabit bir fiyattan alım yapmak istiyoruz. Çünkü özel sektör fabrikaları her gün farklı bir fiyatla karşımıza çıkmaktalar. Ne fiyat vereceklerini bilmediğimiz için sektör olarak maliyetlerimizi hesaplamakta zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.