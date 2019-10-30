İnfluencer Marketing Ajansı

Bir diğer ismiyle influencer marketing agency, firmalar adına influencerlar üzerinden tanıtım faaliyetleri yürütürler. Bu tür ajanslarda çalışanlar, influencer marketing konusunda uzmanlaşmış, farklı yaklaşımları marka stratejilerine entegre edebilecek yeterlilikte profesyonel kişilerdir.

Peki influencer marketing nedir ?

Influencer marketing temelde, marka veya ürünlerin tanıtımını sosyal medyanın zirvesinde yer alan hesaplar üzerinden tanıtmaktır. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch vb. birçok sosyal medya platformu üzerinden, influencer marketing faaliyetleri yürütmek mümkündür.

Tanıtılacak ürün veya markanın özellikleri temel alınarak, tanıtım platformu ve influencer seçimi yapılabilir. Birçok marka, tek bir sosyal medya platformu veya influencer ile yetinmez. Zira markanın hedef kitlesine hitap eden birçok influencer bulmak mümkündür. Ayrıca bu tür influencer hesaplar genellikle farklı sosyal medya platformlarının hepsinde, belli bir takipçi kitlesine erişmeyi başarmışlardır. Bu nedenle, influencer pazarlaması yapılırken, farklı sosyal medya platformlarına yönelik, farklı stratejiler de uygulamak gerekebilir.

Influencer Marketing Türleri

Influencer pazarlaması;

Ürün yerleştirme

Sponsorluk anlaşmaları

Sponsorlu içerik

Özel organizasyonlar düzenlenmesi

E-mail pazarlama

Gibi çeşitli şekillerde yürütülebilir. Burada önemli olan, hedef kitle seçimi için uygun influencerlar ile çalışabilmektir.

Bu noktada, firmaların bu strateji için oluşan ihtiyaçlarını en iyi karşılayan, influencer marketing ajanslarıdır.

Zira bu ajanslar bünyesinde görev alan profesyoneller, sektör ihtiyaçları, hede kitle analizi, influencer analizleri ve sosyal medya platform stratejileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibidirler.

Ajanslar zaman zaman, klasik pazarlama stratejilerinin dışına çıkarak, ses getiren kampanyalara imza atarlar. Bunun en güzel örnekleri, Twitter hashtagleri üzerinden yapılan gündem çalışmaları ve viral video içeriklerdir.

Bu noktada, influencer marketing ajansı, birçok pazarlama stratejisini kombine şekilde değerlendirir. Ayrıca yaptıkları profesyonel analizlerle, ürün ve marka ihtiyaçlarına en uygun, devam kampanyaları düzenlemekte ustalaşmış ekiplerle çalışırlar. Bu, özellikle hedef kitlenin satın alma davranışına doğrudan etki yapmak adına, markalar için büyük bir avantajdır.

Detaylı bilgi için: https://www.tipeffect.com



