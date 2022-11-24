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İngiltere’de hane başına enerji faturalarındaki üst limit yükseltildi

- Ülkede gelecek yılın ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere enerji faturalarında hane halkı başına üst limitin 3 bin 549 sterlinden 4 bin 279 sterline yükseltildiği belirtildi

İngiltere’de hane başına enerji faturalarındaki üst limit yükseltildi
24 Kasım 2022 Perşembe 13:10

LONDRA (AA) - İngiltere’de hane halkının enerji faturalarının toplamında uygulanabilecek yıllık üst limit gelecek yılın ocak ayından itibaren 4 bin 279 sterline yükseltilirken, İngiliz hükümetinin enerji şirketlerine yapacağı katkı ile bu üst limitin hane başına 2 bin 500 sterlin seviyesinde tutulacağı bildirildi.

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem’den yapılan açıklamada, ülkede gelecek yılın ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere enerji faturalarında hane halkı başına üst limitin 3 bin 549 sterlinden 4 bin 279 sterline yükseltildiği belirtildi.

Öte yandan İngiltere’de halkın artan enerji fiyatlarına karşı desteklenmesi amacıyla bunun 1779 sterlinlik kısmının İngiliz hükümeti tarafından gelecek yılın mart ayının sonuna kadar enerji şirketlerine doğrudan yapılacak ödeme ile karşılanacağı kaydedildi.

Böylelikle İngiltere’de enerji faturalarının toplamı üst limitinin hane halkı başına düşen kısmının gelecek yılın mart ayının sonuna kadar 2 bin 500 sterlin seviyesinde tutulması planlanıyor.

İngiliz hükümeti, gelecek yılın nisan ayından itibaren ise enerji faturalarının toplamı için hane halkına yansıtılacak kısmın yıllık 2 bin 500 sterlinden 3 bin sterline çıkarılmasını planlıyor.

İngiliz hükümeti, geçtiğimiz ayın başında enerji fiyatlarındaki artışa karşı hane halkının korunması amacıyla enerji destek paketini açıklamış, bu kapsamda verilecek devlet desteği ile hane halkının enerji faturalarının toplamının gelecek yılın mart ayına kadar yıllık 2 bin 500 sterlin seviyesinde tutulması kararlaştırılmıştı.

Merkezi Londra’da bulunan Mali Çalışmalar Enstitüsü’nün (IFS) araştırmasına göre, İngiliz hükümetinin enerji faturalarına kamu kaynaklarından verdiği desteğin 18 ay boyunca sürmesi halinde toplam maliyet 38 milyar sterlini aşacak.

İngiltere'de enflasyon, özellikle artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle yükselişini sürdürerek ekimde yıllık bazda yüzde 11,1 ile son 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

Etiketler; #denetim #enerji #ingiltere #londra #Ofgem #üst limit
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