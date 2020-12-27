İnşaat sektörünün önü açık 

Pandemi ile mücadelede aşı geliştirilmesiyle birlikte önemli bir dönemeci daha geride bıraktığımızı söyleyen Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, 2021'in ilk 6 ayı içinde ekonominin yeniden canlanacağını söyledi.

2021 yılından umutlu olduğunu ve aşı çalışmalarının ardından ekonomide rahatlamanın başlayacağını düşündüğünü dile getiren Tanyer, inşaat sektörünün de bu durumdan olumlu etkileneceğini ifade etti. Münir Tanyer, “2020 yılını geride bıraktığımız şu günlerde 2021'den umutluyuz. Salgın sonucu Dünyada belirsizlik oluştu. Aşı çalışmalarından sonra yeni yılın ilk 6 ayı içinde salgının kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Bilinmeyenlerle dolu bir süreci yaşadık fakat Türkiye'nin önü açık. Bundan sonraki dönemde ekonomi ve istihdam alanındaki gelişmelere hep birlikte şahit olacağız. Olaylara olumlu bakmak zorundayız. Farklı jeopolitik konumu ile Avrupa ile bir köprü konumundayız. Suriye ve Iraktaki durumda normalleşirse orada da inşaat işleri de artacak. İzmir bu konuda en şanslı noktalardan biri. İzmir'in yaşam biçimi ve yapısı hem yurt içi hem de yurtdışından talep görüyor. Tanyer Yapı olarak yeni yılda da yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Yapımına başlamaya hazırlandığımız Tan Urla projemiz modern yaşam ve doğayla bütünleşmek isteyenlerin taleplerine cevap verecek” dedi. Projenin toplamda % 85 yeşil alan üzerinde kurulacağına dikkat çeken Münir Tanyer, “Önümüzdeki yılbaşında yeni projemiz olan Urla Bademler köyünün karşısında yer alan Tan Urla'ya başlamak istiyoruz. Bu yaklaşık 20 yıldır planladığımız ve arsasını da satın aldığımız bir projeydi. Yatay mimariye örnek olacak nitelikteki Tan Urla, 200 dönüm arazi üzerinde çok geniş yeşil alana sahip önemli bir modern köy projesi. Projenin toplam alanının %85'i yeşil alan statüsünde. 3+1, 2+1, 1+1 ve dubleks daire çeşitleri olacak. ” ifadelerini kullandı.