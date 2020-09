InvestAZ’den yatırımı tabana yayacak adım

Her mahallede bir yatırım ofisi hedefliyor! Türkiye’de7 yıldır faaliyetlerini sürdüren InvestAZ Yatırım, bireysel yatırımcı pazarında lider olma vizyonuyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

InvestAZ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Elshan Guliyev, önümüzdeki 7 yıl içinde her mahallede bir yatırım ofisi kurmayı ve her haneden bir yatırımcı çıkarmayı hedeflediklerini belirterek “Yatırım Herkesin Hakkı sloganıyla çıktığımız yol doğrultusunda, yatırım araçlarının daha erişilebilir hale gelmesi için hem teknoloji yatırımlarımıza hem de finansal okur-yazarlık eğitimlerine ağırlık vereceğiz” dedi.

Bireysel yatırımcı pazarında lider olma vizyonuyla2013 Mayıs ayından beri Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren ve halihazırda 300 milyon TL’lik günlük hisse senedi işlem hacmine aracılık eden InvestAZ Yatırım;her haneye bir yatırımcı, her mahalleye bir yatırım ofisi vizyonu ile çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şirketin genişleme planlarına ilişkin açıklamalarda bulunan InvestAZ Yönetim Kurulu Başkanı Elshan Guliyev, bu kapsamda yapacakları çalışmalar neticesinde Türkiye’de 2027 yılına kadar her mahallede bir yatırım ofislerinin olmasını ve her haneden de hane ekonomisinin yatırımlarını yöneten bir yatırımcının çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

Finansal hizmetlere genç nüfusun ilgisi arttı

Yedi yıl önce faaliyetlerine başladıklarında Türkiye’ye 10 yılda 7 milyon yatırımcı kazandırma vizyonunu benimsediklerini hatırlatan Guliyev, “Özellikle son birkaç yılda Türkiye’de farklı yatırım araçlarına olan ilginin arttığını gerek kendi müşteri portföyümüz gerekse piyasa gözlemlerimiz ışığında söyleyebiliyoruz. Artan dijitalleşme ve genç nüfusumuzun teknolojiye olan ilgisi bu hızlı artışta önemli bir pay sahibi. Türkiye’deki ilk günlerimizden bu yana finansal teknolojilere yatırım yapan bir şirket olarak önümüzdeki yedi yılın vizyonunu finansal hizmetlere ve yatırım araçlarına erişimi kolaylaştırma odaklı olarak şekillendireceğiz” diye konuştu.

Yatırıma erişim her mahallede yürüyüş mesafesi kadar olmalı

Amaçlarının 2027’ye kadar Türkiye’de her hanede hane yatırımlarını yöneten bir yatırımcının, her mahallede ise yatırıma erişimi kolaylaştıracak yapıların bulunması olduğunu vurgulayan Elshan Guliyev, “Yedi yıl önce yatırım yapmanın herkesin hakkı olduğunu söylüyorduk. Bugün yatırımın demokratikleşmesinin ve tabana yayılmasının ülke ekonomimiz ve hane halkı gelirlerinin artması açısından ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Bu doğrultuda gerek pandemi sürecinde gerekse sonrasında yatırım araçlarının daha erişilebilir olabilmesi için ev hanımlarından öğrencilere kadar farklı profildeki kişilerin yatırımcı olabilmeleri için çalışacağız. Ülkemizde mevzuatın belirleyeceği sınırlar dahilinde her mahallede bir yatırım ofisimizin olmasını hayal ediyoruz. InvestAZ yatırım ofislerinin, doğru yatırımla ilgili eğitimlerin verilebileceği merkezler olmasını istiyoruz.”

Temassız dünya için temassız finansal hizmetlere ağırlık vereceğiz

Türkiye’nin banka dışı bir numaralı aracı kurum olma hedefini benimsediklerini aktaran Elshan Guliyev, dijitalleşen ve temassız bir dünyada yatırım hizmetlerine erişimi kolaylaştırma adımlarına dair örnekler de verdi: “Sermaye Piyasası Kurulu’nun hayata geçirdiği mesafeli sözleşme, girişim sermayesi yatırım fonu gibi yenilikçi adımları hizmetlerimize uyarlama çalışmalarını yürütüyoruz. Müşterilerimizin güvenle, tamamen online ortamda yatırım hesabı açıp işlem yapabilecekleri bir yatırım deneyimi tasarlıyoruz. SPK ve Borsa İstanbul’un finansal okur-yazarlığa yönelik farkındalık çalışmalarına destek vereceğiz. Tüm dünyada nakitsiz ekonomi anlayışı yaygınlaşırken biz de böyle bir dünya içerisinde ‘nakitsiz yatırım’ anlayışını hayata geçirmek istiyoruz.”

InvestAZ Yatırım hakkında

Mayıs 2013 tarihinde yatırım, aracılık ve danışmanlık hizmetleri sunmak faaliyete başlayan InvestAZ, Hisse Senedi,VİOP ve Forex piyasalarında aracılık faaliyetleri yürütmektedir. Şirket, kurumsal müşterilerine Halka Arzı ve danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır. Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR tarafından “Yatırım Yapılabilir Şirket” notunun verildiği InvestAZ Yatırım, Türkiye yatırım piyasasını büyütmeyi ve yeni yatırımcılar yaratmayı misyon olarak benimsemiştir.