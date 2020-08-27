İş hayatından soyutlanıyorlar

Türkiye, 3 milyon 500 bin Suriyeli'ye geçici koruma statüsüyle ev sahipliği yapıyor. 3 milyon 500 bin kişiden yalnızca 31 bininin çalışma izni var. Suriyeli kadınlar eğitimsizlik, dil bariyeri ve kendilerine biçilen toplumsal roller nedeniyle iş hayatından soyutlanıyor. Suriyeli kadınların yalnızca yüzde 15'i iş hayatına katılım sağlarken çok daha azı kendi işletmesine sahip olabiliyor.

Yerel mikro, küçük ve orta boyutlu işletmeleri (KOBİ), yeni iş fırsatlarıyla tanıştırarak krizden etkilenen ekonomilerin kalkınmasını hedefleyen, kar amacı gütmeyen uluslarası sivil toplum kuruluşu Building Markets, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede 25 binden fazla KOBİ'ye destek vererek istihdam yaratılmasını ve girişimlerin büyümesini sağladı.

Yaptığı saha araştırmalarıyla KOBİ'lerin ihtiyaçlarını gözler önüne seren Building Markets, son araştırması 'Suriyeli KOBI'lerde Kadın Girişimciler ve Calışanlar Raporu' ile kadın girişimcilerin ve istihdamının Türkiye'deki durumunu ele aldı.

Kadınlar parasını daha akılcı harcıyor

Son on yılda kadınların iş dünyasına katılımının sürekli arttığını ortaya koyan Building Markets raporunda, Dünya Bankası'nın verileri paylaşıldı. Verilere göre 131 ülke 300'den fazla yasal değişiklik gerçekleştirerek kadınların iş hayatına katılımını destekledi. Olumlu gelişmelere rağmen 2,7 milyar kadının erkeklerle aynı iş imkanlarına sahip olamadığı ve kadınların iş hayatına katılmaması nedeniyle dünya ekonomisinde her yıl 6 trilyon dolar kaybedildiği öngörülüyor. Dünya Bankası verileri ayrıca kadınların erkeklere nazaran parasını daha akılcı harcadığını ve daha birikimci olduğunu ortaya koydu. Kadın çalışanlar kazandıklarının yüzde 90'ınını aileleri için harcarken, erkekler için bu rakam sadece yüzde 35'lerde kaldı.

Suriyeliler 300 milyon dolar sermaye getirdi

Mülteci gruplarında kadının iş hayatına girişinin zorluklarını ele alan rapor, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ekonomik hayattaki yerine de değindi. Raporda yer alan verilere göre 2017 yılı itibariyle Suriyeliler tarafından açılan 6 bin 33 kayıtlı işletme 300 milyon dolarlık sermaye girdisi sağladı. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin diğer ülkelerin aksine mülteci kamplarında değil de şehirlerde yaşadığına dikkat çeken raporda, 3 milyon 500 bin Suriyelinin 'geçici koruma' statüsüyle Türkiye'de yaşadığını ve 2019 rakamlarına göre sadece 31 bin Suriyelinin 'çalışma iznine' sahip olduğu ve Suriyeli çalışanların çoğunlukla erkek olduğu vurgulandı.

2010 yılında başlayan iç savaş öncesi Suriye'de kadınların iş hayatına katılımını da rakamlara döken Building Markets raporu, savaş öncesi de kadınların iş hayatına katılımının düşük olduğunu ortaya koydu. 2009 yılında yayınlanan Suriye Ulusal Girişimcilik Raporu'na göre kadınların ekonomiye katkısı yalnızca yüzde 4,4 olarak gerçekleşti. Cinsiyet eşitsizliğinin temel sebebini kültürel dinamikler olarak özetleyen Building Markets raporu kadınların ev içerisinde oynadığı roller nedeniyle iş hayatına katılımının engellendiğini belirtti.