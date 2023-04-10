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İş ilanı... TÜİK sözleşmeli personel alacak?, Başvurular ne zaman?

İş ilanı... TÜİK sözleşmeli personel alacak?, Başvurular ne zaman?
10 Nisan 2023 Pazartesi 11:04

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tam zamanlı istihdam edilmek üzere 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular, 19 Nisan saat 18.00'e kadar devam edecek

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, TÜİK, Yazılım Daire Başkanlığı ve Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere sınavla 11 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

Adaylar, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, TÜİK ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı Platformu (CBİKO) internet sitelerindeki sınav ilanını inceleyebilecek.

Başvurular, 19 Nisan saat 18.00'e kadar devam edecek. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabilecekler. Şartları sağlayan adaylar, başvurularını TÜİK ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adreslerinden elektronik olarak yapacak. Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Genel ve özel şartları sağlayan adaylarda sınava katılacakların listesi TÜİK'in internet sitesinden 2 Mayıs'ta ilan edilecek. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

- Sınavlar 11-12 Mayıs'ta yapılacak

Sınav uygulamalı ve sözlü olarak iki oturum şeklinde 11-12 Mayıs tarihlerinde, saat 09.30'da, TÜİK'in Ankara-Çankaya'daki başkanlık binasında yapılacak.

Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekecek. Sınav başarı puanlaması, uygulamalı sınav yüzde 50, sözlü sınav yüzde 50 olacak şekilde değerlendirilecek.

Uygulamalı ve sözlü sınavın sonuçları www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecek.

Etiketler; #istihdam #resmi gazete #sözleşmeli bilişim personeli #tüik
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