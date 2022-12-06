İş insanları Türk Siyaset Bilimcisi Prof. Dr. Naci Bostancı’nın toplantısında buluştu

İzmir’in Oda ve Borsa ile sivil toplum örgütleri yöneticileriyle bir araya gelen Ankara Milletvekili ve Türk Siyaset Bilimcisi Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, iş insanlarına “diyalog” tavsiyesinde bulundu. Farklı görüşten herkesle temas etmenin önemine değinen Bostancı, İzmir’deki birlikteliğin buna güzel bir örnek olduğunu vurguladı

“Türk Siyasetinde İş İnsanlarının Rolü ve Etkisi Toplantısı” İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in ev sahipliğinde, İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşti. İzmir’in sivil toplum örgütlerinde görev yapan 30 iş insanının bir araya geldiği toplantıda, Ankara Milletvekili ve Türk Siyaset Bilimcisi Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Türkiye'de sosyal değişme ve kimliksel dönüşüm, siyaset tarihi, kitle iletişim teorileri, propaganda, ideoloji kuramı, kültürel dönüşüm konularında yaptığı araştırmaları içeren bir konuşma yaptı.

BOSTANCI: TÜCCARLAR HER DÖNEMDE ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENMİŞTİR

Maddi kaynakların nasıl dağılacağı konusunda siyasetin çok önemli bir rolü olduğuna değinen Prof. Dr. Bostancı, “Bütün devletler toplumlarından vergiyi toplarlar sonra da bu vergiyi dağıtırlar. Vergileri toplarken de dağıtırken de siyasi ilişkiler tayin edici olur. Demokrasinin önemi ve kıymeti bu toplama ve dağıtma işinde ortaya çıkar. Ticaret tarihin hiçbir döneminde sadece ticaret olarak kalmamış. Hayatın farkı alanlarında çok önemli sonuçlar doğurmuş. İş insanları bu anlamda her zaman toplumun önemli bir dinamiğini oluşturmuştur. Bu anlamda sizlerin yapacağı çalışmalar pek çok dinamik açısından önem taşıyor. Ortaçağa baktığımızda azizlerin büyük bir bölümünün gençlik döneminde kazancı çok olup, belirli bir yaştan sonra mal varlığını yoksullara bölüştüren kişilerden oluştuğunu görüyoruz. Tüccarlar bu anlamda toplumun gidişatında her zaman önemli roller üstlenmiştir” diye konuştu.

BOSTANCI: HERKESLE TEMAS KURMALIYIZ

İş insanlarının gündeme ilişkin görüş ve önerilerini de paylaştığı toplantıda, tüccarların her dönemde çok büyük önem taşıdığını tarihten örnekler ile anlatan Bostancı, “Siyasette de ticarette de en önemli nokta; diyalog. Farklı görüşten herkesle temas kurmak, taleplerini, görüşlerini aktarmak çok mühim. Eleştirilerimizi, önerilerimizi muhatabımıza aktarmaktan çekinmemeliyiz. Bir şeylere kendi kendimize kızmamızın, kendi aramızda konuşmamızın hiçbir faydası yok. Ancak karşı tarafa aktarır diyalog kurabilirsek sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz” dedi.

ÖZGENER: HOCAMIZI AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUK

3 saate yakın süren toplantının çok verimli geçtiğini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “İzQ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezimizde Naci Bostancı hocamızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Tecrübelerinden öğreneceğimiz çok fazla şey var. Özellikle her kesimle temas kurmamız yönündeki tavsiyesi, bizim kendimize şiar edindiğimiz “ortak akıl” felsefesine ışık tutuyor. Kentimizde kurduğumuz birliktelikten ve bunun her platformda örnek gösterilmesinden dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

Toplantıya kimler katıldı?

Toplantıya, İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, MÜSİAD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Temur, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hakan Ürün ve Metin Akdaş, İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, İZTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç, İZTO Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Gökhan Arıkan, Şahin Çakan, İZTO Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Tahir Özdemir, İZTO Meclis Katip Üyesi Ali Yaramışlı, EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Aytekin Öztaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ateş İlyas Demirkalkan, Cüneyd Temel, Haydar İnanç, Hüseyin Turhan, Süha Kahraman ile İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Salih Özçifçi katıldı.