İş kadınları liderliği öğrenecek 

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), iş kadının iş dünyasında daha da güçlenmesi için eğitimlere başladı. İş Hayatında Kadın Statüsünün Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yapılan ve 22 Kasım'a kadar sürecek olan "Lider Gelişim Programı" eğitimleri Withco'da yapılıyor.

AB Projesi kapsamında ilk eğitimin yapılmasının ardından 4 gün daha sürecek olan eğitimlerde iş kadınlarına, Dr. A. Cengiz Üzün "Değişen Dünya Şartlarında; Bir Liderin Not Defteri" ve "Hitabetin İnce Kıvrımları ve Bir Tutam Hikaye", Prof. Dr. Nezih Orhon "Tango İçin 2 Kişi mi? Düzgün Adımlar mı? Farklılıklar ile Dans Etmek", Ali Rıza Ersoy "Eşitliğe Açılan Yeni Kapı: Endüstri 4.0", Dr. Orkun Kocabaşoğlu, "Zaman Sermayesinin Yönetimi" ve Ece Çiftçi Sarıcıklı "Kendini Yönetmeye Başla" adlı eğitimler verilecek.

Yaşamın her alanında

Avrupa Birliği Başkanlığı " Sivil Toplu Diyaloğu V" programı kapsamında desteklenen İZİKAD öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında eğitimlere başladıklarını ifade eden İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, şunları söyledi: "İş dünyasından 20, sivil toplum kuruluşlarından 20 olmak üzere toplam 40 kadına, 40 saat eğitim verilecek. Hayatın her alanında eşit temsil hakkını savunuyoruz. Kadını ikinci plana atan ne kadar söylem ve hareket varsa karşısında duracağız."

Şirketlerin üst düzey yöneticilerinin genellikle erkek olduğunu belirten Serter, "Bu eğitimlerle birlikte kadınlarımızın iş yaşamında karşılaştığı ya da karşılaşabileceği sıkıntılar üzerinde durularak kadınlarımıza dersler verilecek. Böylelikle iş yaşamındaki zorluklara karşı daha etkin mücadele etmiş olacağız. Değerli eğitmenlerimizin bu süreçte bize destek vermesi çok güzel. Kadınlarımız bu eğitimler sayesinde toplumsal dayatmalara karşı kadın liderler olmasını destekleyeceğiz" dedi.

