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İşinden ayrılan dijital paraya yöneldi

İşinden ayrılan dijital paraya yöneldi
29 Ocak 2022 Cumartesi 11:12

İnsanların kolay para kazanmak için son dönemde dijital para piyasalarına yöneldiğini söyleyen İZTO Meclis Üyesi Bekir Arduçlu, bu nedenle personel bulamadıklarını belirterek devletten çözüm istedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Son dönemde dijital para piyasaları popüler oldu. Kısa yoldan para kazanmak isteyenlerin bu piyasalara yöneldiğini belirten İzmir Ticaret Odası(İZTO) Meclis Üyesi Bekir Arduçlu, insanların işlerini bırakıp bu piyasalara yöneldiğini söyledi.

Herkes hazır para kazanmaya çalışıyor

Bu piyasalara yönelim nedeniyle çalıştıracak personel bulamadıklarını dile getiren Arduçlu, "Karabağlar'da  biz şoför, fabrikalar işçi, esnaf çırak bulamıyor. Yeni bir trend oluştu. Forex ve benzerleri yatırım alanlarına yönelim var. Şoför arabasını satıyor, gidip kredi çekenler var. Sadece benim üç mahallemden 45 milyonluk para toplandı. Bir taraftan ekonomiyle zorluk çekerken bir taraftan da insanlarımız tembelliğe alıştı. Ülkenin ekonomisini düzeltmeye çalışırken Covid-19'la birlikte çalışanlar işlerini bırakıp bunlara yöneliyor. Bunun sonucunda çok evler yıkılacak. Belki aileler boşanacak. İşsizlik var ama çalışacak bir millet yok. Bizim esas servetimiz, sermayemiz malımız, mülkümüz değil yetiştirdiğimiz evlatlarımız. Ama şu anda 18 yaşında bilgisayar kullanan herkes Forex denen bu illete bulaşıyor. Herkes sanal alemde hazır para kazanmaya çalışıyor. Bu işe devletimizin bir çözüm bulması lazım" dedi.

Etiketler; #dijital para #kripto para #işsizlik #izto
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