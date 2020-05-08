İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Nisan'da 19.1’e geriledi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, dünyada ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle Nisan ayında 19.1’e geriledi.

Nisan'da PMI verilerinin toplandığı 44 ülkenin tamamında ekonomik aktivite geriledi. Endekste eşik değer olan 50.0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi: “Nisan ayında Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklim Endeksi, Covid-19 salgınının yayılımını engellemek için uygulanan sokağa çıkma yasaklarının küresel ekonomi üzerindeki ağır etkisini ortaya koydu. Endekste yer alan 44 ülkenin tamamında ekonomik aktivite düşüş kaydetti. Birçok pazarda, geçmişte benzeri görülmemiş oranlarda üretim kayıpları yaşandı. Türk imalatçıları, nisan ayı ile birlikte krizin en kötü döneminin geride kaldığını ve koşulların önümüzdeki aylarda kademeli olarak iyileşeceğini umut ediyor.”

Türk imalat sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve İspanya’nın ekonomik aktivitelerinde, PMI anketlerinin başladığı 1990’lardan bu yana benzeri görülmemiş oranlarda sert küçülmeler yaşandı. ABD’deki üretim de küresel finans krizinin zirvesinde kaydedilenden bile daha yüksek oranda rekor düşüş sergiledi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Nisan 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi nisan ayında üst üste ikinci ay rekor düşük seviyede gerçekleşti. Mart’ta 35.7 olarak ölçülen endeks, Nisan'da 19.1’e düşerek ihracat ikliminin bir önceki aya göre çok daha fazla bozulduğuna işaret etti. Covid-19 pandemisinin dünya genelinde ekonomik aktiviteyi etkilemesine bağlı olarak Türk imalat sektörü ihracatçılarının talep koşulları nisanda bozulmaya devam etti.

PMI verilerinin toplandığı 44 ülkenin tamamında ekonomik aktivite gerileyerek salgının küresel etkisini ortaya koydu. Avrupa’nın birçok ülkesi büyük Covid-19 salgınlarına maruz kaldı ve daha fazla yayılmayı önlemek için sokağa çıkma yasakları geniş çapta uygulandı. Bunun sonucu olarak, üretimde en yüksek oranlı düşüşlerin bazıları Avrupa ekonomilerinde gerçekleşti. Türk imalat sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve İspanya’nın ekonomik aktivitelerinde sert düşüşler kaydedildi ve ilgili PMI anketlerinin başladığı 1990’lardan beri benzeri görülmemiş oranlarda küçülmeler yaşandı.

Nisan ayında ABD’deki üretim de rekor düşüş sergiledi. Daralma, küresel finans krizinin zirvesinde kaydedilenden bile daha yüksek oranda gerçekleşti. Ekonomik aktivitedeki en sert düşüşlerden bazıları, Covid-19 salgınının güçlenmesini engellemek için sokağa çıkma yasaklarının katı bir şekilde uygulandığı gelişen piyasa ekonomilerinde yaşandı. Bu durumun bir örneği, ekonomik aktivitesi mart ayındaki ılımlı büyümenin ardından nisanda sert bir şekilde daralan Hindistan oldu. Takip edilen tüm ülkeler içerisinde en keskin daralma ise Uganda’da gerçekleşti.

Ekonomik aktivitede en düşük oranlı daralmalardan bazıları Orta Doğu’da görüldü. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da göreli olarak ılımlı düzeyde daralmalar kaydedildi. Ancak bu ülkelerin tamamında üretim ikinci çeyreğin başında rekor düşüş göstermişti. Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yüzde 1.0 civarında olan Çin ise Nisan'da üretimin en düşük oranda küçüldüğü ülke oldu. Ekonomik aktivite üst üste üçüncü ay azalmış olsa da sokağa çıkma yasaklarının kısmen gevşetilmesine bağlı olarak daralma, söz konusu üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.



