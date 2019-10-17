İşsiz iş, işveren işçi bulamıyor

TBÜD Yönetim Kurulu Başkanı Özçelik, işsizlik rakamları sürekli yükselirken, tente ve branda sektöründe kalifiye işçi bulamadıklarını söyledi.

Becker Türkiye Genel Müdürü Erdinç Yazganoğlu, Tente ve Branda Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TBÜD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Özçelik Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özçelik ve Yönetim Kurulu Üyelerini, İstanbul'da bulunan dernek binasında ziyaret etti. Sektörde faaliyet gösteren 400'e yakın şirketin çatı örgütü konumunda olan TBÜD'ün, sektörün sorunlarını analiz ederek çözüm önerileri getiren aktif bir sivil toplum kuruluşuolduğunu vurgulayan Erdinç Yazganoğlu, Özçelik ve Yönetim Kurulu üyelerine yeni görevinde başarılar diledi. Becker'in sektörün önde gelen tedarikçilerinden biri olarak; satış, teknik servis ve teknik eğitim başlıklarında müşterilerine her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğini belirten Yazganoğlu, "TBÜD le ortak projeler üzerinde çalışmak için sabırsızlanıyoruz. TBÜD'ün bir önceki yönetiminde Başkan ardımcısı olarak görev yapan ve sektöre uzun yıllar emek veren Sayın Mehmet Özçelik'e Beckerailesi olarak başarılar diliyoruz" dedi.

En önemli problem

TBÜD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özçelik de Yazganoğlu ve Marmara Bölge Müdürü Şebnem Avcı'yı misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, 12 Ekim'de yapılan Genel Kurul'da göreve gelen Yönetim Kurulu'nun sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirerek takipçisi olacağını söyledi. Mesleki ve teknik eğitim eksikliğinin, sektördeki en önemli problem olduğuna dikkat çeken Özçelik, şu değerlendirmeyi yaptı: "KOSGEB ve İŞKUR gibi kurumlarla ortak projeler geliştirmek istiyoruz. Firmalarımızın bu konudaki sıkntısı büyük. Türkiye'de işsizlik rakamları sürekli artıyor ama sektörümüz çalıştıracak

donanımlı insanlarımızı bulamıyor. Buradaki derin çelişkiyi aşmak zorundayız. Sektörümüzdeki işgücünü daha yetki ve nitelikli hale getirmek, yeni insanlarımızı sektörümüze kazandırmak, yeni dönemde ilk önceliklerimiz arasında yer alacak."