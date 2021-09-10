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İşsiz sayısı yine arttı!

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1,4 puanlık artışla yüzde 12'ye yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 902 bin kişi oldu

İşsiz sayısı yine arttı!
10 Eylül 2021 Cuma 10:46

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 2,4 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre 1,6 puan artarak yüzde 13,9 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 23,1, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 31,3 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 40,7 seviyesinde gerçekleşti.


Kaynak: AA
Etiketler; #işsizlik #işsizlik rakamları #tüik #işsiz sayısı
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