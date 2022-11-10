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İşsizlik rakamları açıklandı! 120 bin kişi arttı!

İşsizlik rakamları açıklandı! 120 bin kişi arttı!
10 Kasım 2022 Perşembe 10:33

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan artışla yüzde 10,1 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 482 bin kişi olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 120 bin kişi artarak 3 milyon 482 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 10,1 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,3 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,2 puanlık artışla yüzde 19,6 oldu.

Ayrıca, geçmiş döneme ilişkin bazı verilerde revizyona gidildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #işsizlik #tüik #işsizlik rakamları #haber
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