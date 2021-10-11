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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 965 bin kişi oldu

İşsizlik rakamları açıklandı
11 Ekim 2021 Pazartesi 10:34

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 0,9 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 14,2 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 32,6 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 42,2 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, geçen ay yüzde 12 olarak açıklanan temmuz ayı işsizlik oranı yüzde 12,1 olarak revize edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #işsizlik #işsizlik oranı
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