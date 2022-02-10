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İşsizlik rakamları açıklandı. İşte resmi rakamlara göre işsiz sayısı...

İşsizlik rakamları açıklandı. İşte resmi rakamlara göre işsiz sayısı...
10 Şubat 2022 Perşembe 10:53

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı işsizlik rakamlarını duyurdu. Buna göre işsizlik aralıkta yüzde 11,2 olarak açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin işgücü verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik 2021 Aralıkta 0,1 puan azalışla yüzde 11,2 olurken, işsiz sayısı da 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı aralık ayında bir önceki aya göre 236 bin kişi artarak 30 milyon 141 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 47,0 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılım oranı aralıkta yüzde 0,3 puan artışla 52,9'a yükseldi.

Genç işsizlik azaldı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik aylık 1,6 puanlık azalışla yüzde 20,8, istihdam oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 34,1 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 43,0 seviyesinde gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü (geniş tanımlı işsizlik) oranı aralıkta aylık bazda 0,5 puan artarak yüzde 22,6'ya yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,7 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışma yüzde 27,8

Aralık ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,1 puan azalarak yüzde 27,8 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,5 puan artarak yüzde 18,3 oldu.

Etiketler; #tüik #işsizlik #işsizlik rakamları
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