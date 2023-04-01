İstanbul Ticaret Odası açıkladı: Mart ayında fiyatlar yüzde 2,95 arttı

İstanbul'da martta önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,95, toptan fiyatlar ise 4,96 arttı. Yıllık bazda artış perakendede yüzde 73,02, toptan fiyatlarda ise yüzde 74,22 oldu

İstanbul Ticaret Odası açıkladı: Mart ayında fiyatlar yüzde 2,95 arttı
01 Nisan 2023 Cumartesi 12:52

 İstanbul'da martta önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,95, toptan fiyatlar ise 4,96 arttı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,95, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,96 artış kaydetti. Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, perakendede yüzde 73,02, toptan fiyatlarda ise yüzde 74,22 olarak gerçekleşti.

Sektörel bazda değişim oranları

Martta perakende fiyatlarda önceki aya göre, diğer harcamalar grubunda yüzde 8,89, giyim harcamalarında yüzde 5,32, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4,70, gıda harcamalarında yüzde 3,97, konut harcamalarında yüzde 2,46, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,36, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,17 artarken, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,23 azaldı.

Martta toptan fiyatlarda ise önceki aya göre, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 13,77, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,96, gıda maddeleri grubunda yüzde 4,82, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,55, mensucat grubunda yüzde 1,45, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,13 artış, madenler grubunda yüzde 1,64 azalış görüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #istanbul ticaret odası
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