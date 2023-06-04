İTB Başkanı Kestelli'den yeni kabine değerlendirmesi

Yeni kabineye ilişkin değerlendirmelerde bulunan İTB Başkanı Kestelli, yeni hükümetten öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ekonomi modelinin kurgulanması ve uygulanmasını beklediklerini söyledi.

İzmir Ticaret Borsası(İTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, yeni kabineye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kestelli, "Yeni hükümetten; piyasalara güven verecek, kırılganlıklarımızı giderecek, üretim kaslarımızı ve rekabet yeteneğimizi güçlendirecek, yatırım ve istihdamı önceleyen, her alanda ileri teknolojiye geçişi destekleyen, ülkeyi bir cazibe merkezi yapacak, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ekonomi modelinin kurgulanması ve uygulanmasını bekliyor ve talep ediyoruz" dedi.



Kestelli yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Yeni Bakanlar Kurulu’nun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Liyakata göre dizayn edilmiş, genç ve dinamik bir kabine olması memnuniyet verici. İş dünyası olarak seçim sürecine girdiğimiz ilk andan itibaren iki önemli beklentimizi dile getiriyoruz: Güven ve istikrar. Türkiye ekonomisi bugün bir yön ve denge arayışında, bunu hepimiz biliyoruz. Yeni hükümetten; piyasalara güven verecek, kırılganlıklarımızı giderecek, üretim kaslarımızı ve rekabet yeteneğimizi güçlendirecek, yatırım ve istihdamı önceleyen, her alanda ileri teknolojiye geçişi destekleyen, ülkeyi bir cazibe merkezi yapacak, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ekonomi modelinin kurgulanması ve uygulanmasını bekliyor ve talep ediyoruz. Ülkemizde hem siyasetin hem iş dünyasının hem de insan kaynağının bunu başarabilecek bilgi birikimi ve yetkinliği var. Meselenin kararlılık, güven ve istikrar olduğunu düşünüyoruz. Yeni kabineye başarılar diliyor ve yeni dönemin tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum."