İTB Başkanı Kestelli: İş dünyası seçim sonrasını duymak istiyor

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, iş dünyasının iktidardan ve muhalefet partilerinden, Haziran 2023’te yapılması planlanan seçimler sonrasında yapılacakları duymak istediğini söyledi.

İzmir Ticaret Borsası(İTB) kasım ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer idaresinde İZQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda dünya üzerindeki gelişmelerin Türkiye’ye etkisini dile getiren İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Kuzeyimizde Ukrayna-Rusya Savaşı, Güneydoğumuzda İran’da yaşanan özgürlük arayışları, Irak ve Suriye’deki belirsizlik, Doğu ile Batı arasında bir köprü gibi uzanan Türkiye’yi bir mülteci koridoruna dönüştürüyor. Başta bu konu olmak üzere pandemiyle birlikte hammadde ve enerji maliyetlerindeki artış, yüksek enflasyon, finans kaynaklarına erişimin zorlaşması, üretim süreçlerini olumsuz etkiliyor” dedi.



Uzun vadeli planlama çağrısı

Pandemiyle birlikte ortaya çıkan hammadde ve enerji maliyetlerindeki artışın, yüksek enflasyonun ve finans kaynaklarına erişimin zorlaşmasının üretim süreçlerini olumsuz etkilediğini kaydeden Kestelli, “Çözüm için uzun vadeli planlamalar gerekiyor. Biz ise önümüzdeki yedi ay içinde muhtemelen sadece seçimi konuşacağız. Piyasalarda seçim ekonomisinin şartları hüküm sürecek. Tüm partiler doğal olarak sadece seçimi kazanmaya odaklanacak. Yani kalıcı çözümlerden konuşmak yine pek mümkün olmayacak. İş dünyası hem iktidardan hem de muhalefet partilerinden, seçimlerin yapılması planlanan Haziran 2023 sonrasında yapılacakları duymak istiyor. Herkes önünü görebilmeyi arzu ediyor” diye konuştu.



Üretici zor durumda

Toplantıda tarımsal üretimde artan üretim maliyetlerine değinen İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)’na göre eylül ayında girdi fiyatlarındaki artışın yüzde 138 olduğunu belirtti. Tuncer, “Tarımın hemen her alanında yoğun olarak kullanılan gübre ve toprak geliştiricilerin fiyatlarının yüzde 227, enerji ve yağların yüzde 194 ve hayvan yemlerinin yüzde 145 arttığını görüyoruz. Artan maliyetler her sektörde olduğu gibi tarımda da üretimi ve üreticiyi olumsuz etkiliyor. Bazı ürünlerin fiyatlarındaki artış bunu telafi ederken, bazılarında ise yeterli artış olmadığı için doğal olarak üreticilerimizi zor durumda bırakıyor” dedi.



Üretim planlaması zorunluluk

Maliyet artışlarının en çok etkilediği alanlardan birinin de hayvancılık sektörü olduğunu kaydeden Tuncer, “Hem süt üreticilerimiz hem de besi üreticilerimiz maliyetler nedeniyle üretime devam etmekte zorlanıyorlar. Sektörde süt ineklerinin kesime gittiği yönündeki görüşü TÜİK’in hayvan sayısındaki azalma verileri de doğrular nitelikte. Büyükbaş hayvan sayısında geçen yıla göre bir düşüş söz konusu. Bu durumun orta ve uzun dönemde hem et hem de süt üretimini olumsuz etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle tarımda üretim planlaması yapmak ve bu plana uygun destekleme politikalarını hayata geçirmek gıda güvenliği için bir zorunluluk haline geldi” diye konuştu.



“Büyük bir başarıya imza atacağımıza inanıyorum”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından tarımsal üretimin planlanmasına ilişkin düzenlemenin yakın zamanda hayata geçirileceğinin belirtildiğini de dile getiren Tuncer, başarılı olursa tarımın geleceği için çok olumlu bir gelişme olacağını söyledi. Sözleşmeli tarım konusuna da vurgu yapan Tuncer, “Sözleşmeli tarım üretici gelirlerinin ve hammadde temininin istikrarı için önemli bir model. Aynı zamanda piyasa da yaşanan fiyat ve/veya ürün arzı dalgalanmalarından kaynaklı etkileri de en aza indiriyor. Yıllardır söylediğimiz gibi buradaki en kritik nokta üretici ve firmalar arasındaki sözleşmeyi yönetecek tarafsız bir kurumsal yapının oluşturulması. Eğer bu sistemi etkin bir şekilde uygulayabilirsek üretim planlamasında büyük bir başarıya imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Çok acı, çok vahim

İTB kasım ayı olağan toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”ne dikkat çekerek “Türkiye'de 2021'de 280 kadın öldürülmüştü. Bu yılın ilk 10 ayında öldürülen kadın sayısı 280’i buldu. Sadece ekim ayında 34 kadın cinayeti, 26 şüpheli kadın ölümü meydana geldi. Gerçekten çok acı, çok vahim bir tablo” ifadelerini kullandı.



HABER: FATİH ÖZKILINÇ