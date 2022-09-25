İTB Başkanı Kestelli, yeniden aday

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, ekim ayı içerisinde gerçekleşecek oda ve borsa seçimlerinde yeniden yönetim kurulu başkanlığına aday olacağını açıkladı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Borsası(İTB) eylül ayı olağan meclis toplantısı İZQ İnovasyon Merkezi'nde Meclis Başkanı Barış Kocagöz idaresinde gerçekleştirildi. Toplantıda ekim ayı içerisinde gerçekleşecek oda ve borsa seçimlerinde İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli yeniden başkanlığa adaylığını açıkladı.

"Proje üretmeye devam ettik"



Toplantıda geride kalan yaklaşık 4,5 yıllık görev sürecini değerlendiren Kestelli, "Fırtınalarla dolu bir dönemin son meclisini yapıyoruz. Yaklaşık 4,5 yıl süren ve bunun neredeyse yarısı tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının getirdiği zor şartlarda geçen bir görev süresini tamamlamak üzereyiz... Bugünden geçmişe baktığımda, en sıkıntılı, sağlık kaygıları nedeniyle en tedirgin olduğumuz günlerde bile işlerini ilerleten; hizmete, proje üretmeye devam eden bir Borsa görüyorum. İnsan günlük koşuşturmaca içinde bazen fark edemiyor ama dönüp geçmişe baktığında yapılan onca şeyi görünce hem mutlu oluyor hem gurur duyuyor. Öncelikle pandemi süreci hepimiz açısından çok hayatiydi. Büyük bir dalgalanma yaratan kur artışı ve enflasyon da bu korkunç salgının etkisini adeta ikiye katladı. Herkesin kafasını suyun üstünde tutmaya çalıştığı çok farklı bir dönemdi. Borsa olarak, İzmir Valisinin Başkanlığında kurulan İl Koordinasyon Kurulunda görev alarak başta üreticimizin, tüccarımızın ve küçük esnafımızın mağduriyetini en aza indirgemek için çözümler ürettik. Üretimden dağıtıma, ticaretten ihracata sektörün tüm unsurlarıyla ayakta kalması için gerekli adımların atılmasına destek verdik. Biraz da mecburiyetten içimize kapandığımız bu dönemde kurumsal kimlik ve işleyiş alanındaki altyapı çalışmalarımızı da hızlandırdık. Her ne kadar kanunla verilmiş görevlerimiz olsa da hizmetlerimizin kalitesinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kalite yönetim sistemlerine özel bir önem verdik" dedi.

Adayım dedi, yeni yol haritasını açıkladı

Kestelli yeni döneme ilişkin ise "Yeni şeyler söylemek için ve Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımın, Meclis üyesi dostlarımın da istek ve desteği ile bu dönemde de Başkanlığa talibim. 3 Ekim'den sonra başlayacak yeni dönemde, Tarihi Borsa Sarayımızın yeni yüzüyle tüm İzmirlilere kapılarını açması;

Borsamızın Çınarlı'daki yeni ve modern binasında faaliyetlerine başlaması; BORSAV'ın eğitim ve sosyal amaçlı çalışmalarını hayata geçirmesi; Borsacılık faaliyetlerimizin çağın teknolojileri ile uyumlaştırılması; İTTM'nin Türk tarımı için yeni çözümler üretmesi; Ege Gastronomi Merkezinin bölgemizi uluslararası alanda bir çekim merkezine dönüştürmesi; Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin İzmir'in bereketine bereket, gücüne güç katması; İzmir'deki diğer Oda ve Borsalar ile yapılan güç birliğinde doğan projelerin hız kesmeden sürmesi; Toprak ve Çocuk Programının evlatlarımızın yüzünü güldürebilmesi; Tarım Gençlerle Yükseliyor Fikir Yarışmamızın tarıma yeni cevherler kazandırması; İzmir'in modern ve gülen yüzüyle Oda ve Borsalar arasında temsilinin sürmesi, Ve tarımın servetini dönüştürme idealimizin gerçeğe dönüşmesi için 3 Ekim'de yapılacak İzmir Ticaret Borsası seçimlerinde bir kez daha başkanlığa adayım" açıklamalarında bulundu.