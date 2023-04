İTB Başkanı Kestelli: Yönümüzü belirlemek adeta imkânsızlaştı

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, ülkenin sadece "Seçim" ve "Geçim"e odaklandığını belirterek ülke ekonomisindeki sorunlara dikkat çekti. Kestelli, "Yönümüzü belirlemek adeta imkânsızlaştı" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Ticaret Borsası(İTB) Meclisi nisan ayı olağan toplantısı meclis başkanı Ömer Gökhan Tuncer idaresinde İZQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Cumhuriyetin 100'üncü yılının ilk yarısı biterken, ülkenin sadece "Seçim" ve "Geçim"e odaklanıldığını söyledi. Kestelli, “Bütçe ilk üç ayda 250 milyar Türk Lirası açık verdi. Altıncı ayda yeni bir bütçe yapmak neredeyse bir zorunluluk haline geldi. Merkez Bankası’nın reel döviz rezervi eksi 50 milyar dolara yaklaştı. Ülke risk primimiz çok yüksek; bu da borçlanma maliyetimizi artırıyor. Açıklanan enflasyon yüzde 50-60 aralığında; hissedilen ise daha yüksek. İşsizlik sorunu devam ediyor. Cari açık Ocak’ta 9,9, Şubat’ta 8,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Döviz kurlarında Merkez Bankası ile Serbest Piyasa arasında yüzde 5’lik bir makas oluşması iş yapmayı zolaştırdı. Sanayicilerimizin ve ihracatçılarımız zor durumda, rekabet gücümüz negatif etkilenmeye başladı. Finansman kaynaklarına erişim son derece kısıtlı. Seçim sürecinin getirdiği belirsizlikler de eklenince, yönümüzü belirlemek adeta imkânsızlaştı" dedi.



"AB İLE MÜZAKERE SÜRECİ CANLANDIRILMALI"



14 Mayıs seçimlerini kim kazanırsa kazansın, iş dünyasının ilk icraat gününden itibaren hızlı bir restorasyon döneminin başlamasını beklediğini kaydeden Kestelli, "Türkiye’ye ve Türk ekonomisine güveni artırmalıyız. Avrupa Birliği(AB) ile ilişkilerde müzakere sürecini canlandırmalıyız. Hukukun üstünlüğü, eğitim, liyakat, şeffaflık, kurumların bağımsızlığı gibi konularda her kesimi kucaklayan somut adımlar atmalıyız. Doğrudan yabancı sermaye girişini artıracak adımları hızlandırmalıyız” diye konuştu.

KESTELLİ'DEN GIDA GÜVENLİĞİ ÇAĞRISI

Konuşmasında gıda güvenliğine de dikkat çeken Kestelli, "Son dönemde tüm ülkelerin en önemli hedeflerinden birisi gıda güvenliğinin sağlanması. Bu durumu yurtiçi tarımsal üretimin tüketimi karşılaması olarak da ifade edebiliriz. Türkiye İstatistik Kurumu birçok önemli tarım ürününde kendi kendimize yeterliliğimizi gösteren 2022 yılı bitkisel üretim denge tablolarını yayımladı. Bu veriler yurtiçi üretimin yurtiçi tüketimi ne kadar karşıladığını gösteriyor. Buna göre 15 önemli sebze ürününde kendimize yetecek hatta önemli bir bölümünde ihraç edebilecek miktarda üretim gerçekleştiriyoruz. Hesaplama yapılan 12 meyvede kendimize yetecek üretimi gerçekleştirirken, çay, muz ve ceviz gibi 3 meyvede ise iç tüketim için ithalata ihtiyaç duyuyoruz. Hesaplama yapılan 16 tarla ürününün ise sadece 5 tanesinde iç tüketime yetecek üretim gerçekleştirebiliyoruz. Geriye kalan 11 üründe ise ithalat yapmak durumundayız. Bunlar arasında; buğdayda yüzde 87, mısırda yüzde 77, ayçiçeğinde yüzde 60, mercimekte yüzde 54 ve soyada sadece yüzde 6 oranında iç tüketime yeter üretim gerçekleştirebiliyoruz. Üstelik bu tarla ürünlerinin üretimi için geniş arazilerde ekim yapılması gerekiyor. Tarım alanlarımızı artırmak mümkün değil. O zaman ortalama verim miktarını artıracağız. Böylece tarla ürünlerinde kendimize yeter üretim gerçekleştirmemiz mümkün olabilecek. Buğdaydan yapılan un, ayçiçeğinden üretilen bitkisel yağ ve ancak iç tüketime yetecek kadar ürettiğimiz pamuğa gereksinim duyan tekstil ve konfeksiyon ürünleri, tarımsal sanayide en çok ihraç ettiğimiz ürünler arasında yer alıyor. Ham maddelerinde ithalat yapmak zorunda olduğumuz saydığım ürünlerin ihracatını sürdürülebilir kılmak için riskleri de iyi belirlememiz gerekiyor. Üretim ve ticarette politikalarımızı da bu dengeleri gözeterek yapmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"ET FİYATLARININ NORMAL SEVİYEYE GELECEĞİNE İNANIYORUM"

İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ise yükselen et fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şap hastalığı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı kararla hayvan hareketlerinin kısıtlanması kararının bugün itibariyle sona erdiğini kaydeden Tuncer, hastalıkla mücadele kapsamında yapılan hızlı aşılama ile hastalığının kontrol altına alındığını söyledi. Tuncer, "Kısıtlamaların kalkmasıyla ve hayvan pazar yerlerinin açılmasıyla, canlı hayvan ve kırmızı et piyasanın yeniden dengeye gireceğine ve et fiyatlarının normal seviyeye geleceğine inanıyorum" dedi.