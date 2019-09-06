İTB, gençleri destekliyor

İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarım alanında çalışmalar yapmak isteyen gençlere destek vermek amacıyla bu yıl dördüncü kez 'Tarım Gençlerle Yükseliyor' fikir yarışması düzenliyor.

Geleneksel hale gelen yarışmayla tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması ve rekabet gücünün artırılması için çağdaş tarımsal uygulamaların geliştirilmesi hedefleniyor. Gençler, ödüllü bu yarışma ile tarımda yenilik yaratacak ve tarımın farklı çalışma alanları ile entegrasyonunu sağlayacak fikirler üretmeye teşvik ediliyor.

Dört ayrı başlık altında; 'Bitkisel ve Hayvansal Üretim', 'Tarımsal Pazarlama ve Markalaşma', 'Tarımda Bilişim ve Teknoloji' ile 'Kırsal Kalkınma ve Kadın' konularında düzenlenecek olan yarışmaya katılmak isteyenler 20 Aralık 2019 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler. Katılımcılar, www.itb.org.tr internet adresinde bulunan yarışma sayfasındaki başvuru formunu eksiksiz doldurup imzalayarak e-posta (arge@itb.org.tr) veya posta yoluyla ya da elden İTB'ye iletebilecek.

Toprağa geri dönüş

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, ülkemizin ve tarım sektörünün önündeki en büyük problemlerden birinin de gençlerin giderek tarım ve topraktan uzaklaşması olduğuna değinerek, "Gençler artık kırsalda bir hayat düşünmüyorlar, toprakta bir gelecek görmüyorlar. Biz ise bunun tam aksini savunuyoruz. Tarım ürünlerine olan ihtiyacın hızla katlandığı bir süreçte gelecek tarımın olacak. Bu konuda farkındalık sağlamak ve gençleri tarım alanında düşünmeye, üretmeye teşvik etmek için üç yıldır 'Tarım Gençlerle Yükseliyor' proje yarışmasını düzenliyoruz. Bu yıl da dördüncüsünü düzenleyeceğiz. Bu yarışmayla tarım alanında çalışmalar yapmak isteyen gençlerimizi destekleyerek yaratıcı fikirleri ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. 'Gelenekten Geleceğe' anlayışıyla hareket eden İzmir Ticaret Borsası olarak bu yolda her zaman gençlerimizin yanındayız" diye konuştu.

6 ödül

20 Aralık 2019'da başvuruların tamamlanmasının ardından Borsa yönetimi, akademisyenler ve resmi kurum temsilcilerinden oluşacak jüri tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda birinci olan projeye 5.000, ikinci olan projeye 3500, üçüncü olan projeye ise 2500 TL para ödülü verilecek. İlk üçün yanı sıra jüri tarafından fikri uygun görülen üç kişi de 1500'er TL başarı ödülü ile taltif edilecek. Sonuçlar, basın ve İzmir Ticaret Borsası internet sitesi www.itb.org.tr kanalıyla kamuoyuna duyurulacak. Kazananlar, İzmir Ticaret Borsası'nın belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek tören ile ödüllerini alacak.