İTB’den İTTM için özel bankalarla güç birliği

İzmir Ticaret Borsası(İTB) tarafından kurulan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’ni yönetecek şirkete, tarımın ve çiftçinin geleceği için DenizBank ve İş Bankası ile niyet ve iş birliği anlaşmaları imzalandı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Borsası(İTB) tarafından kurulan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi(İTTM)’ni yönetecek şirkete, tarımın ve çiftçinin geleceği için 20 yıldır aralıksız çalışan DenizBank ve tarımın desteklenmesini ve tarımda teknoloji kullanımını her daim öncelikleri arasında gören İş Bankası da ortak oldu. İzQ Girişimcilik Merkezi’nde düzenlenen iki ayrı imza töreninde, her iki bankanın üst düzey temsilcileri ile niyet ve iş birliği anlaşmaları imzalandı.

“Yolculuğumuza çok daha güçlü bir şekilde devam ediyoruz”

İmza töreninde konuşan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin ilk borsası olarak 130 yıldır tarım ve tarıma dayalı ticareti geliştirmek için çalıştıklarına vurgu yaparak, “İzmir Tarım Teknoloji Merkezi, Borsamız ve Ege Üniversitesi tarafından hazırlanan, Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0 Raporumuzdan elde edilen sonuçlar doğrultusunda doğan çok önemli bir prestij projemiz. Tarımın “Silikon Vadisi” olması hedefiyle yola çıkan İTTM, tarım sektörü için bilişim teknolojileri temelli çözümlerin üretileceği, ‘Living-Lab’konseptinde faaliyet gösteren bir Ar-Ge ekosistemi olacak. İTTM sayesinde tarıma yatırım yapan özel şirketler, teknoloji firmaları, start-up’lar, bilim insanları, üreticiler ve finans kuruluşları aynı çatı altında, güç birliği içinde çalışarak Türk tarımının sorunlarına kalıcı çözümler üretecek. Geliştirilecek yeni teknolojiler sayesinde üretimde verimlilik artarken su ve enerji gibi kaynakların kullanımında tasarruf sağlanacak. Hem üreticimiz hem tüccarımız hem de ülkemiz kazanacak. Yıllardır tarıma verdiği düzenli destekle öne çıkan ve güçlü bir banka olan DenizBank’ın, iştiraki NEOHUB ile İTTM’nin iş ortağı olmasının, projemizin hedeflediği noktaya ulaşmasına büyük ivme kazandıracağına inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk milli bankası olan ve genç cumhuriyetin tarım ile yükselmesine öncülük eden Türkiye İş Bankası’nın da proje ortaklarımız arasına katılmasından son derece memnunuz. Tarımın, gelecek dönemde, tıpkı cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi ekonomide lokomotif rolü üstleneceğine inanıyoruz. İş Bankası tecrübesi, Denizbank tarıma olan desteği ile yolculuğumuzda bizlere büyük güç katacak. İTTM’yi yönetecek şirket çatısı altındaki ortaklığımızın tüm taraflar açısından hayırlı olmasını ve gelişerek devam etmesini diliyorum” dedi.

“Tarımda dönüşüm başlatacaksak odağımız teknoloji olmalı”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem ise “Pandemide tedarik zincirindeki kırılmalar emtia fiyatları sert oynaklıklar bizde başta olmak üzere tarımsal girdi fiyatları yüksek, yüksek enflasyonu beraberinde getirdiği baskılar bugün geldiğimiz noktada verimlilik konusunu tarımsal açısından daha öncelikli hale getirdi. Artan nüfus verim kanadında çözüm üretmemiz gerekiyor. Rusya-Ukrayna savaşının bu süreci tetiklemesi hepimizi benzer arayışlara itiyor. İş Bankası olarak sanayileşme yanında tarımın birbirini tamamlayan sektörler olması gerektiğine inanıyoruz. Her birinde sadece finansal hizmet sunmak değil her türlü sorumluluğu kişisel, kurumsal bu adımları atmakla kendimizi mükellef hissediyoruz. 25 yıl öncesinde tarımın Türkiye ekonomisindeki payı yüzde 12 civarındayken, geçen sene sonu itibariyle 5,6’ya kadar geriledi. Verimliliği artırıcı çözümler üretmemiz gerekiyor. O nedenle tarım, yaşamsal önemi kadar Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesini sağlaması anlamında anlam ifade ediyor. Hissettiğimiz bu sorumlulukla İş Bankası olarak belirli inisiyatifleri alıyoruz. Çiftçilerle buluşarak sahada onları dinleyerek ve deneyimlerimizi aktararak birtakım buluşmalar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 100 adet buluşma gerçekleştirdik, 15 bin çiftçiyle bir araya geldik. Çözüm üreteceksek önce dinlememiz lazım. Bunları sadece çiftçi buluşmalarıyla değil, teknolojiyi de yanımıza almamız gerekiyor. Tarımda dönüşüm başlatacaksak odağımız teknoloji olmalı” şeklinde konuştu.

“Sürdürülebilirlik için tarımda teknoloji dönüşümü gündemimizde”

DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak da “İnsan kaynağı ve ürün çeşitliliği ile tarıma yönelik tasarlanan, yurdun dört yanına yaygın şube ağımız ile bu alana odaklanan ilk özel bankayız. Kırsal yaşamın sürdürülebilirliği için finansman sağlamak, artan nüfus için daha verimli kaynak yönetimine katkıda bulunmak, sektörün sosyal ve ekolojik yapısını güçlendirmek misyonuyla Türkiye’nin en ücra köşelerinde, 20 yıldır bankacılık sisteminin kapılarını üreticilerimize açıyoruz. Sürdürülebilirlik için tarımda teknoloji dönüşümünü de uzun zamandır gündemimizde tutuyoruz. Yenilikçi iştirakimiz olan, aynı zamanda tarım teknolojilerinin geliştirilmesi için ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini destekleyen NEOHUB ile İTTM’nin iş ortağı olarak, sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda yeni bir adım attık. Biliyoruz ki akıllı tarım uygulamalarının tarıma entegrasyonu, üreticiye sağladığı maliyet ve verimlilik avantajının yanında, doğal kaynakların korunmasını da yüksek oranda destekliyor. Tarımla olan gönül bağımızda bugüne kadar hep gelecek nesillere karşı duyduğumuz sorumluluk duygusuyla hareket ettik. Bundan sonra da ülkemizin, dünyamızın çocuklarına bırakacağımız mirası gözeterek gerek finansman gerek teknoloji tarafında bütünsel bakış açısıyla sektörümüzün yanında durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.