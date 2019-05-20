İZİKAD, 100. yılda Samsun'da

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun'a giden İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) üyeleri, milli mücadelenin 100. yılı dolayısıyla hem Mustafa Kemal Atatürk'e minnet ve saygılarını sundu hem de Samsun'da yapılan törenlere katıldı.

Bundan tam 100 yıl önce çıkılan bu milli mücadele yolunun tam bağımsız Türkiye hedefiyle İzmir'de nihayete erdiğini söyleyen İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, bu kutlu günü gençlere armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir saygı ve özlemle bir kez daha andıklarını ifade etti.

Gençliğe hitabe tekrar tekrar okunmalı

100 yıl önce çıkılan yolun zorluğu ve dönemin karanlığı düşünülünce Mustafa Kemal Atatürk'ün ne büyük bir iş yaptığının daha iyi idrak edilebileceğini söyleyen İZİKAD Başkanı Serter, "Bugün içinden geçmekte olduğumuz dönemi de iyi değerlendirmek gerekiyor. Başta Atatürk'ün Nutuk eseri ile Gençliğe Hitabesi tekrar tekrar okunmalı, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği gençler, Ata'sının hitabesini defalarca okumalıdır. Bugün burada özgür birer bireyler olarak bulunabiliyorsak, bunu Atatürk'ün en büyük mirası olan laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne borçluyuz' dedi.

Çelenk koydular

Atatürk Anıtı'na çelenek koyan İZKAD'lı iş kadınları, sonrasında Tütün İskelesi'nde Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi Yelkenlileri'nin geçiş törenini izleyerek Cumhuriyet Meydanı'ndaki ana kutlama programına katıldılar. Daha sonra Samsun Port'a geçerek Milli Mücadele'nin 100. yılı (Bitmeyen yolculuk) Piri Reis Gemisi'ni karşılayan İZİKAD üyeleri, İzmirli iş kadınlarını Samsun'da temsil etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.