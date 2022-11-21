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İzmir, 6. Ege Ekonomik Forum'una hazırlanıyor

İzmir’de 7-9 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 6. Ege Ekonomik Forum'unda bu yıl teknoloji, insan, yeşil ekonomi ve küresel dünyadaki gelişmeler ele alınacak

İzmir, 6. Ege Ekonomik Forum'una hazırlanıyor
21 Kasım 2022 Pazartesi 12:20

Bu yıl “Geleceğin Sinyalleri” başlığıyla düzenlenecek olan Ege Ekonomik Forum'un tanıtım toplantısı Kordon Otel’de gerçekleştirildi. 7-9 Aralık tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Ege Palas Otel’de düzenlenecek olan 6. Ege Ekonomik Forumu’nun tanıtım toplantısına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ege Ekonomi Geliştirme Vakfı (EGEV) Başkanı Mehmet Ali Susam, Ege ihracatçı Birlikleri(EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Odası(İZTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği(İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Sanayici ve İş insanları Derneği  (İZSİAD) Başkanı Hasan Küçükkurt, Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Başkanı Sibel Zorlu, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer katıldı. Ekonomi, bilim, teknoloji, çevre ve insan gibi çeşitli konularının masaya yatırılacağı forma Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ile Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin de katılması bekleniyor.

İktisat Kongresi vurgusu

Toplantıda konuşan EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam, Özgencil işbirliği ile gerçekleşecek formda bu yıl teknoloji, insan, yeşil ekonomi ve küresel dünyadaki gelişmelerin ele alınacağını söyledi. Susam sözlerinin devamında ise “İzmir ve Türkiye’nin en önemli günleri hep İzmir ölçeğinde olmuştur. Bu yıl İzmir ve Türkiye’nin 100. kurtuluş yılı ile Şubat ayında İktisat Kongresi’nin 100.  yılını kutlayacağız. İzmir ve Ege Bölgesi, Atatürk’ün iktisat kongresine ortaya koyduğu hedeflere ulaşmak için uygun olduğu bir bölgedir. Atatürk; serbest pazarı, çağdaşlığı, demokratlığı, iş dünyasının belirleyici olduğunu gösteren İktisat Kongresi’ni bu anlamıyla kentimizde düzenlemişti. Biz de EGEV olarak Atatürk’ün koyduğu hedeflere ulaşmak için bu anlayışı devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yabancı yatırımcıların ilgisini artıracak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da, Forum’da gençlerin de ilgisini çeken önemli konuların konuşulacağını belirterek “İzmir ekonomisinin gelişmesi için sanayiden tarıma kadar her alanda belediyenin yatırımlar çok önemli. Belediye olarak yaptığımız yatırımlar kentin geleceği için, kenti dirençli hale getirmek için hayata geçiriliyor. Fakat güven ortamının olması yabancı yatırımcıların da kentimize ve ülkemize olan ilgisini artıracaktır” dedi.

Geleceğe ışık tutacak

İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz formun kentin geleceğine ve ekonomisine ışık tutacağını belirtirken EBSO Meclis Başkanı Başkanı İbrahim Gökçüoğlu da böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise İzmir’in tarih boyunca ülkeye en fazla katkıyı veren kent olduğunu belirterek “Yeni yüzyılı iktisat açılımını şimdi de Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yön vermek için ele alacağız. Dünya genelinde yüzyılda bir olan her şeyi son yıllarda hep karşımızda gördük. Hedeflerimize ulaşmak için geniş kapsamlı bir plan gerek. Dijitalleşmeden yeni nesil tarımla kadar her alanda sürdürülebilir bir Ege ve Türkiye’yi Forum’da konuşacağız” diye konuştu.

Forum yeni Davos olabilir

ESİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sıktı Şükürer de forumun önümüzdeki yıllarda dünya açısından önemli bir konuma geleceğine inandıklarını belirterek “Gönül ister ki forum gelecekte Davos gibi dünyaca önemli CEO’ların yöneticilerin geldiği bir toplantıya evrilir. Dünyanın en güçlü şirketlerini üst düzey yöneticileri katılır. Belki de gelecekte tıpkı Davos Dünya Ekonomik Forumu’nun açılışında olduğu gibi bu forumu da eski ABD Başkanları açar. Böylece dünyanın gözü İzmir’de olur” diye konuştu.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ

Etiketler; #izmir #ekonomi #haber
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