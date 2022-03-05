İzmir'de 2022'de 31 fuar düzenlenecek

Türk fuarcılığının başkenti İzmir’de 2022’de düzenlenecek 31 fuarın kent ekonomisine yaklaşık 100 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor. Şehrin refahını büyütmek ve adil paylaşımını sağlamak hedefiyle fuarları dört mevsime yaydıklarını söyleyen Başkan Soyer, “Atamızın emanetine sahip çıkıyor, dünya sıralamasında üst sıraları zorlayan fuarlarımızı büyütüyor, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyoruz” dedi.

İzmir bu yıl da “fuarcılığın başkenti” unvanını elinden bırakmıyor. Bu yıl düzenlenecek 31 fuarda İzmir 8 bini yerli ve yabancı katılımcı olmak üzere 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayacak. Fuarların kent ekonomisine yaklaşık 100 milyon dolar katkı sağlaması ve 5 milyar dolarlık iş hacmi yaratması bekleniyor.

Sanal fuarlar yardımıyla fuar düzenlemekten pandemide bile vazgeçmediklerini belirten Başkan Soyer, “İzmir, İktisat Kongresi ile başlayan fuarcılık kültüründe Türkiye’de öncü bir şehir. İzmir’in bu öncülüğünü yeni fuarlarla taçlandırıyoruz. Fuarları yoksulluk ve krizle mücadelede bir araç olarak görüyoruz. Yeni fuarları planlarken, İzmir’in ve Türkiye’nin üretim ve ihracat trendlerini titizlikle inceliyor, hizmet, imalat ve sanayi, tarım ve gıda sektörlerine öncelik veriyoruz. Şehrimizin refahını büyütmek ve adil paylaşımını sağlamak hedefiyle fuarlarımızı dört mevsime yayıyoruz. Atamızın mirasına sahip çıkıyor, dünya sıralamasında üst sıraları zorlayan fuarlarımızı büyütüyor, İzmir’in uluslararası tanınırlığının artmasına ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyoruz” dedi. 2021 yılında düzenlenen fuarların ülke ihracatına büyük katkı sağladığını, İzmir’in Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan 4. şehir olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, şöyle konuştu: “14 yeni fuarımızla birlikte 2022 yılında da şehrimizin ekonomisini ve ülkemiz ihracatını büyütmeye devam edeceğiz. Bu sıkıntılı süreçten çalışarak, üreterek, ihracat yaparak ülkemizin geleceğine katkı koymak gibi bir görevimizin olduğu bilinciyle çıkacağız.”

Yeni fuarlar neler?

İZFAŞ Terra Madre, Flowera, Logistech fuarlarını takvimine eklerken, Wecycle, Brandex, IBS Anne, Bebek ve Çocuk, Road2 Tunnel, Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknolojileri, İmatech ile Yapı, Emlak ve Kentsel Dönüşüm fuarlarını güç birliği yaptığı fuarcılık firmaları ile hayata geçirecek. Dünyanın en büyük gıda hareketi Slow Food önderiğinde iki yılda bir İtalya'da yapılan Terra Madre Gastronomi Fuarı, Terra Madre Anadolu İzmir, bu yıl 2 – 11 Eylül'de Kültürpark'ta organize edilecek. 91. İzmir Enternasyonal Fuarı ile eş zamanlı Türkiye'de ilk kez düzenlenecek fuar, küçük üreticileri dünya ile buluşturacak.

Fuar İzmir’de İZFAŞ ve İZFAŞ işbirliği ile düzenlenen 2022 fuarları tarih sırası ile şöyle:

Agroexpo 400 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye’nin en büyük, dünyanın 6. büyük tarım ve hayvancılık fuarı olan Agroexpo, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamaya devam ediyor. AGROEXPO-17. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bu yıl 2-6 Şubat tarihlerinde Fuar İzmir’de yapıldı. Tohumculuk, Gübre, Sulama Sistemleri, Fide ve Fidancılık, Yem, Yem Katkı, Yedek Parça, Süt ve Et Teknolojilerini içeren fuar 398 bin 536 ziyaretçiyi ağırladı. Fuarda büyük-küçük üretici, dünyanın farklı noktalarından sektör temsilcileri ile buluştu.

HORECA’da sektörün devleri buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 16- 19 Şubat tarihlerinde yapılan HORECA FAİR 3. Uluslararası Otel Ekipmanları, Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı’nda otel, konaklama, günübirlik ağırlama tesisleri, restoran, kafe, pastane, eğlence mekanları, catering firmaları, endüstriyel mutfak ekipmanları, hazırlama ve servis ekipmanları yer aldı. Fuara 15 bin profesyonel ziyaretçi katıldı.

Konfor ve estetik bu fuarda

Türkiye’nin mobilya ihracatına katkı sağlayarak dünya mobilya ihracatındaki sıralamada ilk 5 ülke arasında yer almayı ve İzmirli üretici firmalarının mobilya ihracatından daha fazla pay almasını sağlamayı hedefleyen MODEKO 33. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı, 2-6 Mart tarihlerinde düzenleniyor. 300 firma ve 750 markanın katılımıyla açılan fuar; Batı Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Amerika olmak üzere 50 farklı ziyaretçiyi ağırlayacak.

Deri sektörü dünyaya İzmir’den açılıyor

Deri, konfeksiyon ve saraciye sektörünü İzmir’de buluşturacak LEATHER&MORE 4. Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı, İZFAŞ tarafından yapılacak. Deri ve deri giyim markalarının, perakendecilerinin, toptancılarının ve tasarım firmalarının en iyi yerli ve yabancı deri ve deri giyim üreticileri ile bulaşabilmeleri amacıyla düzenlenen fuar, Avrupa, Rusya, Kazakistan ve Balkanlar’dan katılım bekliyor.

48. Shoexpo rüzgarı

Leather & More Fuarı ile uzun yıllardır düzenlenen ve ayakkabı sektörünü bir araya getiren SHOEXPO 48. İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı da yapılacak. 16-19 Mart tarihleri arasında düzenlenecek fuar, Türkiye ve dünyanın her yerinden firmaları ağırlayacak. Fuara Rusya, Balkanlar, Avrupa, Ortadoğu’dan sektör profesyonelleri bekleniyor.

Doğal taş dünyası Marble İzmir’de buluşuyor

İZFAŞ tarafından düzenlenen MARBLE İZMİR - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 27. kez doğal taş sektörünü İzmir’de buluşturacak. Sektöründe dünyanın en önemli fuarlarının başında gelen Marble İzmir, doğal taşlar, mermer ocakları, iş makinaları, fabrika ve atölye makinaları ve sarf malzemelerini binlerce sektör profesyoneline sunacak. Amerika ve Avrupa’dan ziyaretçilerini bekleyecek fuar, 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Bu yıl ilk kez geri dönüşüm fuarı yapılacak

Bu yıl ilk kez düzenlenecek fuarlardan birisi olan WE-CYCLE 1. Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı, 12- 14 Mayıs tarihlerinde geri dönüşüm sektörünü İzmir’de buluşturacak. Fuar dirençli kent olma yolunda gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için kentte atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması, atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması, toplumda geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması, farkındalık yaratmak ve kaynakların lüzumsuz kullanımının önüne geçmek amacı ile düzenliyor.

Marka zinciri geliştirme fuarı düzenleniyor

Bu sene ilk kez yapılacak fuarlardan biri de BRANDEX 1. Bayilik, Marka Zinciri Geliştirme ve Yatırım Fuarı olacak. 12-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Brandex; gıda, bilişim, tekstil, restoran, mağazacılık, otelcilik, hazır giyim, eğitim, takı, mobilya, hizmet, kozmetik, oyuncak, zücaciye sektörlerini İzmir’de buluşturacak.



Hobi ve Spor Festivali bir hafta sürecek

Bu yıl yine ilk kez 14-21 Mayıs tarihleri arasında Hobi ve Spor Festivali yapacak. Gıda, Bilişim, Tekstil, Restoran, Mağazacılık, Otelcilik, Hazır Giyim, Eğitim, Takı, Mobilya, Hizmet, Kozmetik, Oyuncak, Zücaciye sektörlerini buluşturacak festival, 7’den 70’e herkese açık olacak.

Türkiye’nin ilki

Bu yıl ilk kez yapılacak fuarlardan diğeri de MARENTECH EXPO 1. Deniz Üstü Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı. 25-27 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Marentech Expo,

deniz üstü sistemlerle enerji üretimi, güneş santralleri, deniz üzerine kurulan rüzgâr santralleri sektörlerini buluşturacak.

Zeytin ve zeytinyağı sektörü 10. kez bir arada

Zeytin ve zeytinyağının en önemli illerinden olan İzmir’de, OLIVTECH İZMİR-Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı 10. kez yapılacak. İZFAŞ tarafından 26-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek fuar zeytin, zeytinyağı, şarap ve üretim teknolojileri, süt ürünleri, fermente ürünler, ambalaj sektörlerini buluşturacak.

Organik ürünler Ekoloji İzmir’de

Olivtech ile eş zamanlı yapılan Ekoloji İzmir Fuarı ise 11. kez kapılarını açacak. İZFAŞ tarafından yapılan fuar, organik sertifikalı ürünler ve sektör paydaşlarını İzmir’de bir araya getirecek.

İkinci ayakkabı buluşması

SHOEXPO 2022’de iki defa kapılarını açacak. 49. İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Tekstil tedarikçileri 5. kez İzmir’de

İzmir’de hazır giyim tedarikçileri 5. kez buluşacak. FASHION PRIME 5. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, İZFAŞ tarafından 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Tekstil sektörünü bir araya getirecek fuar Avrupa, Rusya, Ortadoğu, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler’den profesyonelleri ağırlayacak.

Konfeksiyon makinaları da bu fuarda

Fashion Prime ile eş zamanlı, FASHIONTECH İZMİR 2. Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Baskı Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı da yapılacak. 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek fuar; hazır giyim ve konfeksiyon makinaları, tekstil makinaları ve tekstil baskı teknolojilerini bir araya getirecek.

İzmir Enternasyonal Fuarı 91 yaşında

Dünyanın en köklü uluslararası, ülkemizin ise ilk ve en eski fuarı olan İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl 91’inci yaşını kutlayacak. 2-11 Eylül 2022 tarihleri arasında ticareti ve sanatı harmanlayacak fuar ile eş zamanlı olarak Uluslararası İzmir İş Günleri de düzenlenecek.

Terra Madre ile dünya gastronomi sektörü İzmir’de buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda, Slow Food'un (Yavaş Gıda) önderliğinde İzmir, “Terra Madre” gastronomi fuarına ev sahipliği yapacak. İzmir'in lezzetlerini dünyayla buluşturacak Terra Madre Anadolu İzmir 2022, 2-11 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. 91. İzmir Enternasyonal Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenecek fuarda, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Asya, Amerika, Afrika’dan gıda ve gastronomi sektörüne dair tüm paydaşların buluşması hedefleniyor.



Anne, bebek çocuk fuarı geliyor

Türkiye’nin hızla büyüyen ekonomilerinden bebek ve bebek ekonomisinin motoru olacak IBS 1. Anne Bebek Çocuk Fuarı, 23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında kapılarını açacak. Kozmetik, tekstil, oyuncak, gıda ve temizlik ürünlerini aynı çatı altında toplayacak fuar, ebeveynleri ağırlayacak.

Gıda ve içecek sektörü dünyaya açılıyor

Bu yıl 28 Eylül-1 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek 1. Gıda Fuarı gıda ve içecek sektörünü İzmir’de buluşturacak. Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Amerika’dan Asya’ya dünyanın tüm noktalarına gıda ve içecek hammadde, üretim ile ihraç ürünleri sağlayan firmalar İzmir’de ilk kez bir araya gelecek.

Pet İzmir 6’ıncı kez kapılarını açacak

Evcil hayvan sektörüne ürün üreten veya tedarik eden firmalar ile bu ürünlerin pazarlama, dağıtım ve satışını gerçekleştiren firma ve kişileri bir araya getiren Pet İzmir Evcil Hayvan Fuarı, 29 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında 6’ıncı kez kapılarını açacak.

En büyük yatırımların fuarı

Road2Tunnel-5. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı, 12-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ulaştırma, alt yapı yatırımları ve inşaat sektörünün profesyonellerini bir araya getirecek. İzmir ekonomisine artı değer katması beklenen fuarda, ulusal ve uluslararası yatırımcılar, yüklenici firmalar, uluslararası finans sağlayıcıları, kamu ve özel sektör paydaşları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin alt yapı ve üst yapı yatırımlarının ortak bir sinerji yaratması hedefleniyor. Fuarda Rusya, Türki Cumhuriyetler, Balkanlar, Kuzey Afrika, Ukrayna’dan profesyonel ziyaretçiler ağırlanacak.

Süs Bitkileri Peyzaj ve Kesme Çiçek Fuarı ilk kez düzenleniyor

Bu yıl İZFAŞ tarafından ilk kez düzenlenecek FLOWERA 1. Süs Bitkileri Peyzaj ve Kesme Çiçek Fuarı 12-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Süs bitkileri üretim ve ihracatında lider İzmir’de, bu fuarla birlikte sektörün daha da gelişmesi ve ihracatın artırılmasını amaçlıyor. Bu fuar, 2026 yılında İzmir’de düzenlenecek İzmir Botanik Expo 2026’nın de ilk adımı olacak.

Savunma sanayi ve teknolojileri Fuar İzmir’de

İlk kez düzenlenecek AR-GE ÜR-GE 1. İnovasyon Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, savunma sanayi ve teknoloji sektöründeki son gelişmelerin öncüsü olacak. 12-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan fuar Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden katılımcıları ağırlayacak.

Güzellik sırları bu fuarda

Bu yıl 21-23 Ekim tarihleri arasında ikinci kez düzenlenecek BEAUTY EXPO İzmir Estetik Kozmetik Güzellik Fuarı kozmetik, kuaför ve estetik sektör temsilcilerini bir araya getirecek. Fuarda yeni teknolojik cihazlar, en trend ürünler, güzellik ve bakım sektörüne ait profesyonel markalar, dünyadaki son güzellik trendleri, yöntem ve ekipmanları ziyaretçilere tanıtılacak. Konusunda uzman doktorların sunumları, kozmetik ve makyaj uzmanlarının anlatımları, ücretsiz profesyonel uygulamalar yer alacak.

Lojistik sektörü buluşuyor

İZFAŞ tarafından bu yıl ilk kez ziyaretçilerle buluşacak fuarlardan biri de LOGISTECH 1. Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı. 26-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek fuarda kara yolu, deniz yolu, hava yolu, demir yolu lojistik firmaları, depolama, prefabrik üretim firmaları ve soğuk zincir firmaları, bilgi teknolojileri ve otomasyon firmaları, e-ticaret servis sağlayıcıları, taşıma araçları firmaları, yük taşıma ekipmanları firmaları, liman işletmecileri, banka, sigorta ve gümrükleme firmalarını bir araya getirecek.

Makine ve üretim sektörleri IMATECH’de bir araya gelecek

Makine ve üretim sektörlerini heyecanlandıracak IMATECH 1. Makine Endüstrisi ve Üretim Teknolojileri Fuarı 2-5 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İlk kez düzenlenecek fuarda Denizli, Bursa, Kocaeli, Manisa ve Eskişehir gibi İzmir’e yakın olan makine ve aksamlarının üretiminde öncü iller İzmir’de bir araya gelecek. Fuarın İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin ekonomisine ve istihdama katkıda bulunması hedefleniyor.

Modanın kalbi İzmir’de atacak

IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, bu sene 16'ıncı kez kapılarını açacak. Üretim yapan firmaları perakendeci, toptancı ve zincir mağazalar ile buluşturan IF Wedding Fuarı, 22-25 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. İZFAŞ tarafından düzenlenecek fuara 20 bin üzeri katılımcı bekleniyor.

Kuyumculuk sektörü İzmir’de parlayacak

Bu yıl ilk kez düzenlenecek fuarlardan biri olan İzmir Kuyumculuk Fuarı, 22-25 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerle buluşacak. Kuyumculuk ve mücevherat sektörünün ihracat yapmasına katkıda bulunması amaçlanan fuarda Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan ziyaretçilerin gelmesi bekleniyor.

Turizm sektörüne doping

Fuar İzmir, 8-10 Aralık tarihleri arasında 16. TRAVEL TURKEY Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi’ne ev sahipliği yapacak. Ulusal ve uluslararası turizm aktörleri bu fuarda buluşacak ve iş anlaşmaları yapılacak, yeni destinasyonlar keşfedilecek. Fuara 40 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Doğaseverler bu fuarda buluşuyor

16. Travel Turkey Fuarı’yla eş zamanlı düzenlenecek Travel Turkey İzmir Outdoor 2.’nci Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı, 8-11 tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açacak. Fuarda karavan üreticileri, kamp ve karavan tedarikçileri, tekne üreticileri sektörün son yeniliklerini bu fuarda tanıtacak. 45 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuara Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu ve Asya’dan da ziyaretçilerin gelmesi öngörülüyor.

Yapı, emlak ve kentsel dönüşüm fuarı gözde fuarlardan biri olacak

Fuar İzmir 22-25 Aralık tarihleri arasında 1.Yapı, Emlak ve Kentsel Dönüşüm Fuarı’na ev sahipliği yapacak. Fuar, bölge yatırımcılarına sektörün dev markalarındaki gelişme ve yenilikleri izleme imkânı sağlarken, yapı sektörünü de bölgenin gündemine taşıyacak.