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İzmir'de çaya ve kahveye zam geldi!

İzmir'de çaya ve kahveye zam geldi!
17 Mayıs 2022 Salı 16:11

İzmir'de çaya ve kahveye zam geldi. Açıklama yapan Kahveciler Odası çay ücretinin 4,5 liraya, kahve ücretinin ise 8 liraya yükseldiğini duyurdu

Kahveye ve çaya gelen zamlardan sonra İzmir Kahveciler Odası ücretleri artırmak zorunda kaldıklarını duyurdu.

İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, 3 lira olan çayın fiyatının 4,5 liraya yükseldiğini, 6 lira olan kahvenin ise 8 liraya yükseltilidiğini söyledi.

Şeker, çay, doğal gaz, tüp ve elektrik zamlarından sonra bu zammı yapmak zorunda kaldıklarını belirten Kırdı, "Türkiye’nin ekonomik durumu ortada. Bu ortamda uzun süre zam yapmamak için direndik. Belirlediğimiz yeni tarife, üst sınırdır. İlla ki bu fiyattan satacaksınız, diye bir tavrımız yok. Zaten hiç kimse bu fiyatlardan çay kahve satamıyor. Satmaya kalkarsa, müşterisi azalır" ifadelerini kullandı.

Belirledikleri üst sınıra uyup uymamanın esnafa kaldığını belirten Kırdı, ama bu rakamın üstüne çıkılmaması gerektiğini söyledi.

Etiketler; #izmir çay #izmir kahve #zam
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