İzmir'de ekmek 3 lira olsun talebi!

İzmir’de fırıncılar ekmeğin gramaj ve fiyatında değişiklik istiyor. Ekmeğin fiyatının 3 TL olması gerektiğini belirten İZTO Ekmek ve Unlu Mamüller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, fiyat değişikliği olmadığı takdirde fırıncıların ekmek çıkaramayacağını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Yeni yılla birlikte iğneden ipliğe her şeye zam gelirken fırıncılar da ekmeğin fiyatının yükselmesini istiyor. Geçen yıl içinde ekmeğe iki kere zam yapan fırıncılar, hammadde ve enerji fiyatlarına bağlı olarak maliyetlerdeki artışın devam etmesi üzerine 2,5 TL’ye satılan 230 gram ekmeğin fiyatında ve gramajında değişiklik yapmak istiyor. 2021 yılı başında İzmir’de 200 gram ekmek 1,50 TL’ye satılırken temmuz ayı başında ise 200 gram ekmeğin fiyatı 1,80 TL’ye son olarak da aynı yılın kasım ayında 230 gram ekmeğin fiyatı 2,50 TL’ye yükselmişti.

“Fiyat değişmezse un alamayız”

Fırıncıların çok zor bir yıl geçirdiğini belirten İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ekmek ve Unlu Mamüller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, yeni yılda bu zorlukların devam ettiğini söyledi. Hammadde ve enerji fiyatlarındaki artışla birlikte fırıncıların ekmek üretmesinin her geçen gün zorlaştığını dile getiren Sağır, “Ekmeğin fiyatını değiştirmemiz, 3 TL’ye çıkarmamız lazım. Fiyat değişikliği yapılmazsa ekmek çıkaramayız, un alamayız. Biz ekmeğin fiyatının 3 TL olmasını istiyoruz belki gramajı da biraz düşürebiliriz” dedi.

“Zamlar durmuyor devam ediyor”

İzmir Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği(İESOB) Gıda Danışmanı Yusuf Vangöl ise yaptığı maliyet hesabına göre yeni zamlar hariç 230 gram ekmeğin azami satış fiyatının 4,50 TL olması gerektiğini kaydetti. Vangöl’ü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “31 Aralık 2021 günü itibariyle ekmekte yapmış olduğum maliyet hesabına göre; 230 gram ekmeğin azami satış fiyatının 4,50 TL olması yani ekmeğin kilogram fiyatının 19,56 TL gerekiyordu. Bu fiyat; 1 Ocak'tan itibaren asgari ücrete yapılan yüzde 50,54 zam göz önüne alınarak hesaplandı. Ancak zamlar durmadı devam ediyor. Bilindiği üzere Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) yaptığı açıklama ile bir ay önce un fabrikalarına tonu 2.675 TL'den sattığı ekmeklik buğdayı, ocak ayında yüzde 22,42 artışla tonu 3,275 TL'den verecek. Bu durumda un fabrikaları sadece maddeden kaynaklı olarak una aynı oranda yani yüzde 22,42 kadar bir zam daha yapmış olacak. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren; elektriğe, doğalgaza, akaryakıta yapılan zamlar ile İzmir'de ocak ayı içinde suya geleceği açıklanan yüzde 18'lik zammı içeren faturaların yanı sıra, ocak ayına ait yeni un, maya, tuz, ayçiçeği yağı vs. diğer faturaları da göz önüne alarak yapacağım yeni ekmek maliyet tablosunda, bakalım karşımıza nasıl bir fiyat çıkacak” ifadelerini kullandı.