İzmir'de gevreğe bir yılda ikinci zam!

İzmir'de 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak gevrek, boyoz, poğaça, yumurta, peynir fiyatları açıklandı. Gevrek, boyoz, poğaça, yumurta, peynir fiyatları yüzde 25'lik zamla 2 TL’den 2.5 TL’ye yükseldi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’in gevreğine bir yıl içinde ikinci zam geldi. Bu yılın ocak ayında tezgahta 1.75 liraya satılan gevreğin ücreti, yaklaşık yüzde 14 zamla 2 liraya ulaşmıştı. Ekim ayı başında itibaren ise gevrek yüzde 25’lik zamla 2.5 TL’ye satılacak. Böylece bir yıl içinde gevreğe toplamda yüzde 39 zam gelmiş oldu. 1 Ekim tarihinden itibaren kentte geçerli olacak gevrek, boyoz, poğaça, yumurta, peynir fiyatlarındaki artışı İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen açıkladı. Esen, gevrek ve boyoza yüzde 25 oranında zam geldiğini belirtti. Yeni zamlarla birlikte 2 liraya satılan gevrek, boyoz ve poğaça 2.5 TL oldu. Esen yaptığı açıklamada, “Uzun süren çalışmalarımız sonucu, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gevrek, boyoz, poğaça, yumurta, peynir fiyatları 2 lira 50 kuruş olarak güncellenmiştir. Sektörümüze, esnafımıza duyurulur. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin” açıklamasında bulundu.

Mecburen zam yapıyoruz



Ekim ayının başında itibaren geçerli olacak gevrek, boyoz, poğaça, yumurta, peynir fiyatlarındaki artışla ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Şükrü Erişen, maliyet artışları nedeniyle mecburen zam artışı yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Erişen, “Biz karar verirken herkesi düşünerek karar veriyoruz. Maliyetlerimiz bire üç katlandı. Un, susam, yağ ve elektriğe gelen zamlar maliyetlerimizi arttırdı. İstanbul, Ankara, Bursa bizden aylar önce zam yaptı. Biz her zaman İzmir halkını düşünerek karar veriyoruz. Halkın nabzını yokluyor, ciddi düşünüyoruz. Mecburen esnafımızı düşünerek zam yapıyoruz. İki aydır ‘Fiyat artışı yapalım mı, yapmayalım mı?’ diye düşünüyoruz. Asgari ücretle çalışan, işsiz olan insanlarımız var. Biz zam olsun istemiyoruz. Maliyetler bu boyutlara ulaşmasa böyle bir talebimiz olmaz” şeklinde konuştu.