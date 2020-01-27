İzmir'de hayvancılık destekleme ödemeleri başladı

İzmir'de 2018 yılının ikinci döneminde doğan buzağılar için destekleme ödemeleri yapılmaya başlandı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de 2018'de doğan ve küpelenen 163 bin 865 buzağı için 69 milyon 442 bin 300 lira ödeme yapılacağını bildirdi. Bu destekleme ödemelerinin hayvancılık sektörü için çok önemli olduğunu belirten Özen, şunları kaydetti: "Bu ödemeler üreticimize ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Ödemeler 24 Ocak itibarıyla başladı. Yeni doğan buzağıların küpe takılması ve kayıt altına alınması, doğduğu işletmede 4 ay kalması şartıyla verilen buzağı destekleme ödemesi, buzağı başı 550-750 lira arasında değişmekte. Bu miktarla ilgili çalışmalar devam ediyor. 2020 yılında 950 lira civarında olacağını söyleyebiliriz." Öte yandan ÇATAK (Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı) desteği için 301 üreticiye 3 milyon 760 bin lira, sertifikalı fidan kullanım desteği için de 102 üreticiye 267 bin 991 bin lira ödeme yapılacağı da bildirildi.