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İzmir'de işsizlik oranı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir'de işsizlik oranı 1,1 puanlık artış ile yüzde 17,1 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 1 puanlık artış ile yüzde 18,1 oldu

İzmir'de işsizlik oranı arttı
23 Mart 2021 Salı 10:10

İzmir'de istihdam edilenlerin sayısı 2020 yılında, geçen yıla göre 129 bin kişi azalarak 1 milyon 491 bin kişi, istihdam oranı ise 4,3 puan azalarak yüzde 42,9 oldu.2020 yılında İzmir'de tarım sektöründe çalışanların sayısı 2019 yılına göre, 28 bin kişi, sanayi sektöründe çalışanların sayısı 5 bin kişi, hizmet sektöründe çalışanların sayısı ise 97 bin kişi azaldı. İzmir'de istihdam edilenlerin yüzde 8,2’si tarım, yüzde 33,4’ü sanayi, yüzde 58,4’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

İzmir'de işgücüne katılma oranı yüzde 51,7


İzmir'de işgücü 2020 yılında bir önceki yıla göre 130 bin kişi azalarak 1 milyon  797 bin kişi olurken, işgücüne katılma oranı 4,4 puan azalarak yüzde 51,7 olarak gerçekleşti.  
İşsizlik oranı en yüksek bölge %33,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) iken, işsizlik oranı en düşük bölge %6,6 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.
En yüksek istihdam oranı %50,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise %26,0 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.

Etiketler; #izmir #işsizlik #işsizlik oranı
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