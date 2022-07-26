İzmir'de kayıtlı olan araç sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 Haziran ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,7 oranında artarak 1 milyon 607 bin 581 oldu

Haziran ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 607 bin 581 adet taşıtın %54,7’sini otomobil, %19,1’ini motosiklet, %16,4’ünü kamyonet, %4,6’sını traktör, %2,8’ini kamyon, %1,1’ini minibüs, %0,9’unu otobüs ve % 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %3,3 oranında arttı. İzmir, Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan 6 bin 209 adet taşıt ile İstanbul, Ankara ve Antalya’dan sonra 4. il oldu.

Haziran ayında devri yapılan 63 bin 152 taşıtın %68,0’ını otomobil, %16,2’sini kamyonet, %10,9’unu motosiklet, %1,4’ünü kamyon, %1,6’sını traktör, %1,1’ini minibüs, %0,6’sını otobüs ve %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK verilerine göre Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan 2 bin 133 araç içerisinde Fiat marka araç %22,1’lik pay ile ilk sırayı aldı. Fiat marka aracı sırasıyla %10,2’lik pay ile Opel, %8,8’lik pay ile Volkswagen, %7,3’lük pay ile Renault ve %6,8’lik pay ile Dacia marka araçlar takip etti.