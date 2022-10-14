İzmir'de konut satışı yüzde 28 azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021 yılı Eylül ayında İzmir’de 8 bin 806 olan konut satışı 2022 yılı Eylül ayında %28,0 oranında azalarak 6 bin 338 oldu. Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22,9 azalarak 113 bin 402 olarak gerçekleşti.

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %12,3 oranında azalarak bin 990 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %31,4 oldu.

İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %33,5 oranında azalarak 4 bin 348 olarak gerçekleşti. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %68,6 oldu.

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %49,2 oranında azalarak bin 9 oldu. Eylül ayında satışı yapılan konutların %15,9’u ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında Buca birinci

İzmir'de 2022 Eylül ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca’da 794 konut satılırken Buca’yı 651 konut satışı ile Konak, 534 konut satışı ile Karşıyaka, 515 konut satışı ile Menemen, 511 konut satışı ile Torbalı, 414 konut satışı ile Bornova, 400 konut satışı ile Karabağlar, 319 konut satışı ile Çiğli, 218 konut satışı ile Bayraklı ve 177 konut sayısı ile Seferihisar takip etti.