GÖZTEPE'DE ANKERSEN UMUTLU
GÖZTEPE'DE ANKERSEN UMUTLU
0
ÜNLÜ OYUNCUDAN SERT SÖZLER
ÜNLÜ OYUNCUDAN SERT SÖZLER
0
MADONNA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
MADONNA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
0
BİSİKLETLE DÜNYAYI GEZİYOR
BİSİKLETLE DÜNYAYI GEZİYOR
0

İzmir'de konut satışı yüzde 28 azaldı!

İzmir'de konut satışı yüzde 28 azaldı!
14 Ekim 2022 Cuma 11:45

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021 yılı Eylül ayında İzmir’de 8 bin 806 olan konut satışı 2022 yılı Eylül ayında %28,0 oranında azalarak 6 bin 338 oldu. Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22,9 azalarak 113 bin 402 olarak gerçekleşti.

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %12,3 oranında azalarak bin 990 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %31,4 oldu.

İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %33,5 oranında azalarak 4 bin 348 olarak gerçekleşti. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %68,6 oldu.

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %49,2 oranında azalarak bin 9 oldu. Eylül ayında satışı yapılan konutların %15,9’u ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında Buca birinci

İzmir'de 2022 Eylül ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca’da 794 konut satılırken Buca’yı 651 konut satışı ile Konak, 534 konut satışı ile Karşıyaka, 515 konut satışı ile Menemen, 511 konut satışı ile Torbalı, 414 konut satışı ile Bornova, 400 konut satışı ile Karabağlar, 319 konut satışı ile Çiğli, 218 konut satışı ile Bayraklı ve 177 konut sayısı ile Seferihisar takip etti.

Etiketler; #izmir #konut satışı #haber
Önceki Haber
İzmir'de doktoru darp eden üç kardeşin ifadeleri ortaya çıktı!
Sonraki Haber
CHP'den Dezenformasyon yasasına tepki: “Basını susturmayı başaramayacaksınız!”
Konut satışları yüzde 22,9 azaldı!
Konut satışları yüzde 22,9 azaldı!
0
Motorine yeniden zam geliyor!
Motorine yeniden zam geliyor!
0
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 20 bin TL olsun diyebilirim ama...
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 20 bin TL olsun diyebilirim ama...
0
Tekstil ve konfeksiyon sektörünün kalbi İzmir’de atıyor
Tekstil ve konfeksiyon sektörünün kalbi İzmir’de atıyor
0
İzmirli sanayiciler sandık başında
İzmirli sanayiciler sandık başında
0
Esnafa yüzde 7,5 faizle kredi müjdesi!
Esnafa yüzde 7,5 faizle kredi müjdesi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.