İzmir'de konut satışları arttı. En çok konut satılan ilçe...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020 yılı Eylül ayında İzmir’de 8 bin 153 olan konut satışı, 2021 yılı Eylül ayında %8,0 oranında artarak 8 bin 806 oldu

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 218 konut satışı ve %9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu.

İzmir’de 2 bin 270 konut ilk defa satıldı

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 oranında artarak 2 bin 270 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %25,8 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 artarak 43 bin 967 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %29,9 oldu.

İzmir’de ikinci el konut satışlarında 6 bin 536 konut el değiştirdi

İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %11,0 oranında artarak 6 bin 536 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %74,2 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 artış göstererek 103 bin 176 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %70,1 oldu.

İzmir’de ipotekli konut satışları bin 986 olarak gerçekleşti

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %17,5 oranında azalarak bin 986 oldu. Eylül ayında satışı yapılan konutların %22,6’sı ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların %18,6’sını ilk satış, %81,4’ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,4 azalış göstererek 29 bin 759 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,3 azalışla 181 bin 855 oldu.

Konut satışlarında Buca birinci

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2021 Eylül ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. 2021 Eylül ayında Buca’da 1 069 konut satılırken, Buca’yı 834 konut satışı ile Karşıyaka, 691 konut satışı ile Bornova, 688 konut satışı ile Menemen, 655 konut satışı ile Karabağlar, 650 konut satışı ile Torbalı, 604 konut satışı ile Çiğli, 523 konut satışı ile Konak ve 309 konut satışı ile Bayraklı takip etti.