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İzmir'de konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020 yılı Ekim ayında İzmir’de 6 bin 846 olan konut satışı, 2021 yılı Ekim ayında %20,0 oranında artarak 8 bin 218 oldu

İzmir'de konut satışları arttı
15 Kasım 2021 Pazartesi 14:38

Konut satışlarında İstanbul 26 bin 41 konut satışı ve %19,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 466 konut satışı ve %9,8 pay ile Ankara, 8 bin 218 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konut ile Hakkari, 45 konut ile Ardahan ve 84 konut ile Bayburt oldu.

İzmir’de 2 bin 119 konut ilk defa satıldı

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %17,9 oranında artarak 2 bin 119 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %25,8 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,4 artarak 41 bin 914 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %30,5 oldu.

İzmir’de ikinci el konut satışlarında 6 bin 99 konut el değiştirdi

İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %20,8 oranında artarak 6 bin 99 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %74,2 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,6 artış göstererek 95 bin 487 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %69,5 oldu.

İzmir’de ipotekli konut satışları bin 857 olarak gerçekleşti

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %9,8 oranında artarak bin 857 oldu. Ekim ayında satışı yapılan konutların %22,6’sı ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların %19,9’unu ilk satış, %80,1’ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,7 artış göstererek 28 bin 49 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20,4 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında Buca birinci

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2021 Ekim ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. 2021 Ekim ayında Buca’da 999 konut satılırken, Buca’yı 875 konut satışı ile Karşıyaka, 635 konut satışı ile Karabağlar, 620 konut satışı ile Menemen, 566 konut satışı ile Çiğli, 508 konut satışı ile Bornova, 507 konut satışı ile Torbalı, 419 konut satışı ile Konak ve 336 konut satışı ile Bayraklı takip etti.

Etiketler; #izmir #konut satışı #tüik
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