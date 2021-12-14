İzmir'de konut satışları arttı, lider ilçe yine değişmedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020 yılı Kasım ayında İzmir’de 6 bin 574 olan konut satışı, 2021 yılı Kasım ayında %69,1 oranında artarak 11 bin 116 oldu

Konut satışlarında İstanbul 31 bin 706 konut satışı ve %17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 117 konut satışı ve %9,6 pay ile Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 36 konut ile Hakkari, 65 konut ile Ardahan ve 98 konut ile Bayburt oldu.

İzmir’de 2 bin 752 konut ilk defa satıldı

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %45,8 oranında artarak 2 bin 752 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %24,8 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %52,0 artarak 55 bin 706 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,2 oldu.

İzmir’de ikinci el konut satışlarında 8 bin 364 konut el değiştirdi

İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %78,5 oranında artarak 8 bin 364 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %75,2 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %62,4 artış göstererek 123 bin 108 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %68,8 oldu.

İzmir’de ipotekli konut satışları 2 bin 750 olarak gerçekleşti

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %64,1 oranında artarak 2 bin 750 oldu. Kasım ayında satışı yapılan konutların %24,7’si ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların %19,1’ini ilk satış, %80,9’unu ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %61,0 artış göstererek 39 bin 366 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %22,0 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında Buca birinci

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2021 Kasım ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. 2021 Kasım ayında Buca’da bin 494 konut satılırken, Buca’yı bin 221 konut satışı ile Karşıyaka, 952 konut satışı ile Menemen, 841 konut satışı ile Karabağlar, 814 konut satışı ile Torbalı, 696 konut satışı ile Çiğli, 683 konut satışı ile Bornova, 576 konut satışı ile Konak ve 423 konut satışı ile Bayraklı takip etti.