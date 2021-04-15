İzmir'de konut satışları düştü!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 2020 yılı Mart ayında İzmir’de 7 bin 131 olan konut satışı, 2021 yılı Mart ayında %6,9 oranında azalarak 6 bin 636 oldu

Konut satışlarında İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve %19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 3 konut satışı ve %9,9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve 52 konut ile Tunceli oldu.

İzmir’de bin 836 konut ilk defa satıldı

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %12,9 oranında azalarak bin 836 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %27,7 oldu.

İlk satışlarda İstanbul 6 bin 317 konut satışı ve %18,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 98 konut satışı ile Ankara ve bin 836 konut satışı ile İzmir izledi.

İzmir’de ikinci el konut satışlarında 4 bin 800 konut el değiştirdi

İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %4,4 oranında azalarak 4 bin 800 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %72,3 oldu.

İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 bin 690 konut satışı ve %20,1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %71,3 oldu. Ankara 8 bin 905 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 800 konut satışı ile İzmir izledi.

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %53,5 oranında azalarak bin 478 olarak gerçekleşti. Mart ayında toplam konut satışları içinde ipotekli konut satışlarının payı %22,3 oldu. İpotekli satışların %20,7’sini ilk satış, %79,3’ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu.

İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 643 konut satışı ve %21,3 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

Konut satışlarında Buca birinci

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2021 yılı Mart ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Buca’da 695 konut satılırken Buca’yı 666 konut satışı ile Karşıyaka, 555 konut satışı ile Torbalı, 505 konut satışı ile Menemen, 408 konut satışı ile Karabağlar, 407 konut satışı ile Bornova, 400 konut satışı ile Çiğli, 336 konut satışı ile Konak ve 269 konut satışı ile Bayraklı takip etti.