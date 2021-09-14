İzmir'de konut satışları düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 2020 yılı Ağustos ayında İzmir’de 11 bin 145 olan konut satışı, 2021 yılı Ağustos ayında %30,6 oranında azalarak 7 bin 731 oldu

Konut satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 642 konut satışı ve %9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve 28 konut ile Ardahan oldu.

İzmir’de bin 972 konut ilk defa satıldı

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %38,2 oranında azalarak bin 972 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %25,5 oldu.

İlk satışlarda İstanbul 6 bin 375 konut satışı ve %15,0 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 932 konut satışı ile Ankara ve bin 972 konut satışı ile İzmir izledi.

İzmir’de ikinci el konut satışlarında 5 bin 759 konut el değiştirdi

İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %27,6 oranında azalarak 5 bin 759 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikince el konut satışlarının payı %74,5 oldu.

İkinci el konut satışlarında İstanbul 17 bin 911 konut satışı ve %18,1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %73,8 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 10 bin 710 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 759 konut satışı ile İzmir izledi.

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %70,4 oranında azalarak bin 666 olarak gerçekleşti. İzmir’de Ağustos ayında satışı yapılan konutların %21,5’i ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların %20,2’sini ilk satış, %79,8’ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 636 konut satışı ve %20,6 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

Konut satışlarında Buca birinci

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2021 Ağustos ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. 2021 Ağustos ayında Buca’da 939 konut satılırken, Buca’yı 745 konut satışı ile Karşıyaka, 600 konut satışı ile Torbalı, 569 konut satışı ile Menemen, 568 konut satışı ile Karabağlar, 470 konut satışı ile Çiğli, 442 konut satışı ile Bornova, 356 konut satışı ile Konak ve 331 konut satışı ile Bayraklı takip etti.