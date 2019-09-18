İzmir'de konut satışları yüzde 19 arttı

İZMİR’de 2019 yılı Ağustos ayında 6 bin 25 konut satışı yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19’luk artışın gerçekleştiği İzmir, Türkiye genelindeki satışlarda ise yüzde 5,5 pay ile üçüncü sırada yer aldı. İzmir’de en çok konut satışı ise 838 konut ile Buca’da oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, İzmir’de 2018 yılı Ağustos ayında satılan konut sayısı 5 bin 64 iken, 2019 yılı Ağustos ayında ise bu oran yüzde 19 artış göstererek 6 bin 25 oldu.

Türkiye genelinde ise 15 bin 881 konut satışının yapıldığı İstanbul yüzde 14,4 ile en büyük paya sahip olurken, Ankara 10 bin 707 konut satışı ile yüzde 9,7, İzmir ise 6 bin 25 satış ile yüzde 5,5 paya sahip oldu. TÜİK verilerine göre İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın ağustos ayına göre bu yıl yüzde 6,4 azalarak bin 994 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 1 konut satışı ve yüzde 14,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 107 konut satışı ile Ankara ve bin 994 konut satışı ile İzmir izledi.

Konut satışlarında Buca birinci

TÜİK verilerine göre İzmir'de 2019 Ağustos ayında nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçeler içinde en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. 2019 Ağustos ayında 838 konut satılan Buca’yı, 631 konut satışı ile Karşıyaka, 438 konut satışı ile Torbalı, 405 konut satışı ile Menemen, 404 konut satışı ile Çiğli, 399 konut satışı ile Karabağlar, 347 konut satışı ile Bornova, 307 konut satışı ile Konak ve 251 konut satışı ile Bayraklı takip etti.

Ağustos'ta yapılan satışların %36,9'u ipotekli

TÜİK verilerine göre, İzmir'de ipotekli konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 166,9 oranında artarak 2 bin 223 olduğu görüldü. İzmir’de Ağustos ayında satışı yapılan konutların yüzde 36,9’u ipotekli satış olarak gerçekleşirken, bu satışların yüzde 28,2’sini ilk satış, yüzde 71,8'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 36’sını ilk satış, yüzde 64’ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu.