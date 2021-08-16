İzmir'de konut satışlarında büyük düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 2020 yılı Temmuz ayında İzmir’de 15 bin 614 olan konut satışı, 2021 yılı Temmuz ayında %63,0 oranında azalarak 5 bin 782 oldu

Konut satışlarında İstanbul 18 bin 884 konut satışı ve %17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 605 konut satışı ve %9,8 pay ile Ankara, 5 bin 782 konut satışı ve %5,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 20 konut ile Ardahan, 28 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Bayburt oldu.

İzmir’de bin 517 konut ilk defa satıldı

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %66,5 oranında azalarak bin 517 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %26,2 oldu.

İlk satışlarda İstanbul 4 bin 854 konut satışı ve %14,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 230 konut satışı ile Ankara ve bin 517 konut satışı ile İzmir izledi.

İzmir’de ikinci el konut satışlarında 4 bin 265 konut el değiştirdi

İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %61,5 oranında azalarak 4 bin 265 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikince el konut satışlarının payı %73,8 oldu.

İkinci el konut satışlarında İstanbul 14 bin 30 konut satışı ve %18,7 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %74,3 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 8 bin 375 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 265 konut satışı ile İzmir izledi.

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %86,8 oranında azalarak bin 290 olarak gerçekleşti. İzmir’de Temmuz ayında satışı yapılan konutların %22,3’ü ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların %17,2’sini ilk satış, %82,8’ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 365 konut satışı ve %21,2 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

Konut satışlarında Buca birinci

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2021 Temmuz ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. 2021 Temmuz ayında Buca’da 621 konut satılırken, Buca’yı 539 konut satışı ile Karşıyaka, 501 konut satışı ile Torbalı, 431 konut satışı ile Menemen, 407 konut satışı ile Karabağlar, 337 konut satışı ile Bornova, 335 satışı ile Konak, 322 konut satışı ile Çiğli ve 187 konut satışı ile Bayraklı takip etti.