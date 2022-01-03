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İzmir'de öğrenci servislerine %34 zam

İzmir'de öğrenci servislerine %34 zam
03 Ocak 2022 Pazartesi 09:23

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası'nın yüzde 34'lük zam talebinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki (UKOME) kuruldan geçtiği duyuruldu. Onayın ardından yeni tarifenin, 2021-22 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlangıç tarihi olan 7 Şubat'tan itibaren uygulanacağı bildirildi.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Koyuncu da sosyal medyadan yaptığı 'Esnafımıza Müjde' başlığıyla kararın kuruldan geçtiğini söyledi. Son dönemde başta akaryakıt olmak üzere yedek parça, lastik, bakım ve onarım hizmetlerine gelen zam geldiğini, bu yüzde tarifede iyileştirme yapmak zorunda kaldıklarını belirten Başkan Bostancı, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'nin desteği, Büyükşehir'in de anlayışı ile taleplerinin kabul gördüğünü belirtti.

Yeni fiyatlar şöyle;

Alınan karara göre, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2'inci döneminde, 0 - 3 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 231 lira, haftanın 3 günü okula gitmesi durumunda 288,75 lira, haftanın 4 günü okula gidilmesi durumunda 346,50 liraya, haftanın 5 günü okula gitmesi durumunda ise 385 liraya çıktığı duyuruldu.
Diğer tüm kilometre aralığındaki ücretlere de yüzde 34'lük zam uygulanacağı kaydedildi.

Etiketler; #izmir #zam #öğrenci servisi zam #servis zam #izmir servis zam
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