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İzmir'de suya bir zam daha!

İzmir'de suya bir zam daha!
04 Ekim 2022 Salı 10:39

İzmir'de su zamları enflasyona bağlanmıştı. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte İzmir'de suya gelen zam oranı da belli oldu. Buna göre suya yüzde 4,78 oranında daha zam gelmiş oldu


İzmir'de son dönemlerde gelen zamlar ile birlikte tartışmalara neden olan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2022 yılının başında zam oranlarını Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) bağlama kararı alınmıştı.

Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) bağlayan İZSU, bu yolla her ay zammın önünü açarken Eylül ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte suya gelen son zam da netleşmiş oldu. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre aylık Üretici Enflasyonu yüzde 4,78 açıklandı. Son enflasyon farkının Kasım ayı faturalarına yansıtılması bekleniyor.

Etiketler; #izmir #izsu #su #zam #izmir haber
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