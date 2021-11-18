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İzmir'de taksi ücretlerine zam geldi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu'nda taksi ücretlerine zam yapılması kararı alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in imzasını bekleyen yeni tarifeye göre, indi-bindi ücreti 10 TL'den 13 TL'ye çıktı

İzmir'de taksi ücretlerine zam geldi!
18 Kasım 2021 Perşembe 13:51

İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME Genel Kurul toplantısında, kentteki taksi ücretlerine zam yapılması kararı oy birliği ile onaylandı. Karar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in onaylaması halinde yürürlüğe girecek. Yeni tarifeye göre, daha önce 10 TL olan indi-bindi ücreti 13 TL'ye, taksimetre açılış ücreti ise 4,20 TL'den 4,50 TL'ye çıktı. 5 TL olan kilometre başına ücretin de 5,50 TL olmasına karar verildi.

'MALİYETİMİZ YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE ARTTI'

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, fiyatlara son olarak 17 ay önce bir düzenleme yapıldığını belirterek, "Bunu yapmak zorundaydık, çünkü maliyetimiz yüzde 30'un üzerinde artış gösterdi. Mazot zammı, lastik fiyatları, aküsü, yağı birleştiğinde maliyetlerimiz oldukça artıyor. TEFE-TÜFE'yi de baz aldığınız zaman, bunun gerekliliğini anlayabiliriz. Şimdi UKOME'nin almış olduğu karar, Başkan'ın imzasına çıktıktan sonra uygulanacak. Hem İzmirlileri hem de esnafımızı üzmeyecek bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir taksi zam #zam
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