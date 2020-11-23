İzmir'deki tesisine uluslararası sertifika

AkzoNobel'in TUV NORD'dan aldığı IATF 16949:2016 sertifikası otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketler için büyük önem taşıyor. Sertifika, BMW, Daimler, Porsche, VW, Audi, Ford, Fiat, Renault, Hyundai gibi yüksek profilli markaların tercih ettiği AkzoNobel otomotiv boyalarının yüksek kalitesini bir kez daha onaylıyor

AkzoNobel'in İzmir'de bulunan toz boya tesisi, Eylül 2020'de ürünlerin yüksek kalitesi, sürekli kontrol ve iyileştirme kültürünün yanı sıra güvenlik ve süreçlere uyumunu da belgeleyen IATF 16949:2016 sertifikasını almaya hak kazandı.

Merkezi İzmir'de bulunan AkzoNobel Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin üretim tesisi ve merkez ofisi, 1999 yılında kuruldu. En büyük AkzoNobel Toz Boya üretim tesislerinden bir olan tesis, müşterilerine aralarında Ev Aletleri, Mimari, Tarım & İş Makinaları (ACE), Fonksiyonel (Boru Boyaları ve Elektrik Yalıtım), Mobilya, Genel Sanayi, Fason Boyama, Bilgi Teknolojileri ve Otomotiv'in de bulunduğu 9 ana segmentte yüksek kaliteli toz boyalar sunuyor.

IATF 16949: 2016 sertifikası, otomobil üreticileri, otomobil tedarikçileri gibi otomotiv pazarında faaliyet gösteren şirketler için kilit bir rol oynuyor. Global bir şirket olarak dünyanın her yerinde üretilen otomobiller için yüksek performanslı boya çözümleri sağlayan AkzoNobel'in ürünlerinin, BMW, Daimler, Porsche, VW, Audi, Ford, Fiat, Renault, Hyundai ve daha birçokları gibi yüksek profilli markaların kullanımı için onaylanmış olması da şirketin itibarını ve ürünlerinin yüksek kalitesini net şekilde gözler önüne seriyor.

AkzoNobel Global Otomotiv Özel Müşteri Yöneticisi Çağdaş Çertuğ, "Otomotiv sektöründe başarılı projelerle dolu uzun sicilimiz ile İzmir fabrikasının TUV NORD tarafından IATF 16949:2016 sertifikasına layık görülmesinden büyük bir gurur duyuyoruz," dedi.

Yurt dışına da ürün sağlıyor

Türkiye'deki üretim tesisi, AkzoNobel'in global uzmanlığı, inovasyon kültürü ve yüksek teknolojilerinden başarıyla yararlanıyor ve Türkiye'deki faaliyetlerinin sürekli olarak büyümesine yardımcı oluyor. Geçtiğimiz 20 yıl içinde, Türkiye'deki AkzoNobel toz boyalar iş kolu, sunduğu istisnai ürün ve hizmetler ile güvenilir bir ortak haline geldiği otomotiv sektöründeki müşterilerine Türkiye'nin yanı sıra, İtalya, Fas, Hindistan, Dubai, Rusya, Çek Cumhuriyeti ve Güney Afrika'ya da ürün sağlıyor.

AkzoNobel IMS Uzmanı Demet Dalgıç, "Ekibimizin ortaya koyduğu yoğun çalışmaların ardından, bu başarıların otomotiv sektöründe yüksek takdir görmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu sertifika, müşterilerimize daha da iyi hizmet sağlamamıza izin veren inovasyon ve sürdürülebilirlik taahhüdümüzü de destekliyor" dedi.