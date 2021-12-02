İzmir'e ekmek ve gevreğe zam yolda!

İzmir Gevrek İmalatçıları ve benzerleri Esnaf Oda Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, yeni yılla birlikte gevreğe yine zam gelmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi

Yıllarca asgari ücret hesabı simit-çay üzerinden yapılıyordu. “Artık bu hesap çok zor” diyen İzmir Gevrek İmalatçıları ve benzerleri Esnaf Oda Başkanı Mehmet Şükrü Erişen Odatv’ye boyoz ve gevrek fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İzmir’de ekmek hali hazırda 2.50 lira, Ekim ayında yapılan zamlarla boyoz 2.25 lira, gevrek 2.50 TL oldu.

Oda Başkanı Erişen son bir yılda un, yağ, şeker ve susam gibi ham maddelere yüzde 400 zam yapıldığını ifade ederek, “biz her kesimi düşünerek hareket etmeye çalışıyoruz sabretmeye çalışıyoruz” dedi.

Erişen devamında ise şunları anlattı:

“Her gün bir ham maddeye zam geliyor zamsız bir gün geçmiyor artık. Zam yapmak çözüm değil bana göre çünkü İzmir’de sadece bir kesim yaşamıyor asgari ücretle yaşayan hayatını zor idame ettiren bir sürü vatandaşımız var.

O yüzden biz de kara kara düşünüyoruz. Ekim ayında zam yapıldı gevrek 2.50 boyoz da 2.25 oldu. Sürekli toplantılar yapıyoruz ne yapabiliriz diye ama görünen o ki yeni yılda bir zam daha gelecek. Böyle giderse zamlanması kaçınılmaz çünkü fırıncı esnafı zam talep ediyor. Tabii vatandaşı da esnafı da düşünmemiz lazım. Allah hepimizin yardımcısı olsun, her şey allak bullak oldu. Biz de şaşırdık kaldık.”

TÜRKİYE’DE KARMAKARIŞIK BİR HAYAT VAR

Önceki gün Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını dinlediğini söyleyen başkan Erişen “Türkiye’de şu an karmakarışık bir hayat var bizim çözmemiz çok zor devlet bunu çözemiyorsan ben, sen nasıl çözebiliriz ki eskiden devalüasyon olurdu anlardık sen de zammını yapardın. Şimdi her gün devalüasyon oluyor biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Zam yapsak işler düşüyor asgari ücretle geçinen insanlar sitem ediyor telefonlarımız susmuyor” diyerek vatandaşında bu konuda sıkıntılı olduğunu ifade etti.

2022 yılında zamlanacaklar listesinde ekmek, gevrek, boyoz ve tatlı ürünleri var. İzmir’de 2.50 TL olan gevrek yeni yılda yapılacak zamlarla en az 3 TL olması bekleniyor.

Son zamlarla birlikte İstanbul’da ekmek ve simit 3.5 lira, Ankara’da 3 lira olmuştu. Zamların ardından gözlerin çevrildiği İzmir’de ise fiyatların benzer bir seviyeye geleceği yönünde.