İzmir'e gelen yabancı turist sayısı arttı! En çok Almanlar geldi!

İzmir'e gelen yabancı turist sayısında, pandemi öncesi döneme göre bu yıl dikkat çeken artış yaşandı. 2019'un ilk 9 ayında kente 1 milyon 34 bin 428 yabancı turist gelirken, 2022'nin ilk 9 ayında bu sayı, yüzde 18 artıp 1 milyon 221 bin 595 kişiye yükseldi

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek adına ülkelerin seyahat kısıtlaması kararı almasından olumsuz etkilenen İzmir turizmi, 2022 turizm sezonu ile nefes aldı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır İzmir'e gelen yabancı turist sayısında yaşanan düşüş, dünyada ve Türkiye'de aşılama oranlarının artması ve kısıtlamaların kaldırılması sonrası yeniden yükselişe geçti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 2022 yılı ilk 9 aylık döneme ilişkin verilerine göre, İzmir'e gelen yabancı turist sayısı, pandemi öncesi dönemi geçti. Dünyada henüz salgının konuşulmadığı 2019 yılının ilk 9 ayında İzmir'e 1 milyon 34 bin 428 yabancı turist gelirken, 2022'nin ilk 9 ayında bu sayı, yüzde 18 artarak 1 milyon 221 bin 595 kişiye yükseldi.

12 AYLIK DÖNEMİ 9 AYDA YAKALADI

İzmir turizmi, pandemi öncesindeki 12 aylık dönemde kentte gelen yabancı turist sayısını, 2022 yılının ilk 9 ayında yakaladı. 2019'da İzmir'e gelen yabancı turist sayısı, 1 milyon 224 bin 634 olurken, 2022'nin ilk 9 ayında bu rakam, 1 milyon 221 bin 595 kişiye ulaştı. Pandemi sürecinin yaşandığı 2020 yılında 297 bin 442, 2021'de ise 698 bin 351 yabacı turist, İzmir'i ziyaret etti. İzmir'e gelen yabancıların giriş yoluna bakıldığında; 1 milyon 124 bin 201 kişi, hava yolunu kullanırken, 97 bin 394 kişi ise deniz yolunu tercih etti.

9 aylık süreçte İzmir'e giriş yapan ilk 10 ülke incelendiğinde 438 bin 445 kişi ile Almanya, ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 132 bin 867 kişiyle İngiltere, 83 bin 553 ziyaretçiyle Hollanda, 60 bin 548 turistle Polonya ve 58 bin 759 ziyaretiyle Fransa takip etti. İran 54 bin 25, Belçika 39 bin 989, Azerbaycan 29 bin 852, İsviçre 27 bin 70 ve Avusturya 24 bin 755 kişi ile İzmir'e gelen ilk 10 ülke arasında yer aldı.

'GELECEK İÇİN ÖNEMLİ GÖSTERGE'

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tercan, pandemi öncesi dönemin geçilmesinin gelecek için çok önemli olduğunu belirterek, "Pandemi sürecinde turizm sektörü büyük bir yara almıştı fakat pandemi çıkışında İzmir 2019 rakamlarını geçmiş durumdayız. Pandemi öncesi rakamları yakalayıp geçmek, gelecek için önemli bir gösterge. İzmir için çok memnun edici veriler. Gelecek için umut veriyor. Yaz sonu bitti ancak yıl sonuna kadar 50 binin üzerinde rakamlar olur. 2019 rakamlarını rahatlıkla geçeriz. İzmir'imizin çok büyük potansiyeli var. Deniz, kum, güneşin yanında başta inanç turizmi, kültür turizmi gibi farklı ögelerimiz de var. İzmir hak ettiği yere doğru yürümeye başladı” diye konuştu.

'İZMİR'E OTEL YAPAN KAZANIR'

İzmir'de yatak kapasitesinin artırılması gerektiğine vurgu yapan Tercan, "İzmir'de yatak kapasitemiz az. İzmir'in yıllık 5 milyon turist hedefi olmalı. Bunu yapmak için de yatak kapasitemizi artırmalıyız. 1 milyon turist etrafında dolaşıyoruz. İzmir'in turizmde sıçrama yapma zamanı geldi. 1 milyon 221 bin 595 kişinin gelmesini seviniyoruz. Ama İzmir potansiyelini gerisinde. İzmir'e mutlaka en az 5 tane 5 yıldızlı otel yapılması lazım. Fuar İzmir yanına otel ve kongre merkezi yapılması için arazi ayarlanmıştı. Bunun hayata geçirilmesi gerekiyor. Rakamları bakınca demek ki iyiye gidiyoruz. İzmir'e otel yapan, yatırım yapan kazanır, zarar etmez" dedi.

SKAL 2024 Dünya Skal Kongresi'nin İzmir'de yapılacağını hatırlatan Bülent Tercan, 13-18 Ekim'de Hırvatistan'da yapılacak 2022 Dünya SKAL Kongresi'ne katılacaklarını ve İzmir sunumu yaparak kenti tanıtacaklarını kaydetti.