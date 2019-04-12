İzmir HUB'ı yuttu

İzmir'i Türkiye'nin ikinci havayolu aktarım merkezi (hub) yapma hayali rafa kalktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda, '4 yılda 70 milyon turist 70 milyar dolar gelir' hedefini değerlendiren İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) eski Başkanı Kemal Çolakoğlu, "İzmir'i ikinci bir uçuş aktarma merkezi (hub) yapmak lazım. Malesef devlet İstanbul Havalimanı'na yolcu garantisi verdi. İzmir'e sıra zor gelir." dedi.

Halil Özcan - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Turizm Master Planı ile 4 yıl içerisinde 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşma hedefi gerçekleştirilecek" dedi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin, bu hedefin neresinde olduğunu değerlendirdi. Bakan Albayrak'ın açıkladığı paketi desteklediklerini ifade eden İşler, "Özel bankaların kastığı, sektöre kaynak yaratmadığı böylesi bir dönemde kaynağın devlet bankalarına verilmesi, sektörü rahatlatacak. Alınan kararların arkasındayız ama 2019'da en çok umutlandıkları turizm sektöründen daha fazla pay almak için turizme doğrudan destek verilmesini istiyoruz. Bunlar en kısa yoldan turizme destektir. Sektörün beklediği mevzuatla ilgili destekler var." dedi.



Turizmde ana oyuncunun Antalya olduğunu belirten İşler, şöyle konuştu: Antalya'da bakir alanlar var. Ege'nin kendisini Antalya ya da İstanbul'a karşı eşgüdümlü benzerliğe sokmaması lazım. Ege'nin daha az ama daha pahalı turist getirme hedefi olması lazım. Antalya 11 milyon turist getiriyor, biz de 11 milyon getirelim düşüncesinde değiliz. İzmir'de daha çok butik turizm olsun istiyoruz. Kitle turizminin burada olmaması lazım. Ekonomik durumu güçlü, oda kahvaltı ya da yarım pansiyon gibi, bazı bölgelerde de herşey dahil konseptinin olduğu bir Alaçatı modellemesi gibi, 150 odayı geçmeyen otellerle yürümesi lazım. Çünkü İzmir de, Antalya gibi kes kopyala yapıştır yaparsa bütün sahillerimizi 2 bin kişilik endüstriyel tesislerle doldururuz. Bu, kendi kendimize rakip olmak demektir.

Bakan nicelik diyor, biz kalite diyoruz

Türk turizmini çeşitlendirmek gerektiğine dikkat çeken İşler, "Bunun için de İzmir ve Ege modeli yapmak lazım. Doğal olarak Sayın Bakan, kitle turizminin sayısını dolayısıyla nitelik ve nicelikle uğraşıyor. Biz ise İzmir ve Ege turizmcileri olarak kaliteyle uğraşıyoruz. Bu anlamda biz o sayıları yakalayamayız fakat burda bizim istediğimiz kesinlikle direk uçuş. Direk uçuş olursa kaliteli müşteri gelir. Aksi halde kaliteli müşteri gelemez." şeklinde konuştu.

İzmir'e Türk Hava Yolları'nın direk uçuş yapmamasından yakınan İşler, "Turist İstanbul üzerinden geliyor. Diğer havayolu şirketleri de her yere her zaman uçamıyor. İzmir'in etrafında 4 saatlik çemberde 500 milyon insan var. İzmir'in bu 500 milyon insandan pazar olarak faydalanma şansı var. Bu da ancak ve ancak düzenli direk uçuşlarla olur. Haftada bir-iki direk uçuşla belli saatlerle bu potansiyeli yakalayamazsınız. Bugün İstanbul'a 3. büyük havaalanı yapıldı. Bu havaalanı yapılsın ve desteklensin diye malesef İzmir'in direk uçuş şansı, oraya zorunluluktan dolayı İstanbul'a kaydırıldı. İstanbul daha da büyüyecek ama İzmir, THY'nin direk uçuşlarının olmamasından dolayı bu handikabı yaşayacak. Direk uçuşun olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Paralı müşteri konforu sever." ifadelerini kullandı.

İstanbul dolsun sıra İzmir'e gelir

İki yıl önce, İzmir'i Türkiye'nin ikinci havayolu aktarım merkezi (hub) yapabilmek amacıyla kurulan komitenin o dönem başkanlığını üstlenen İzmir Sanayi Odası ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) eski Başkanı Kemal Çolakoğlu, "İzmir fuarlar ve kongreler şehri olsun diyoruz. Bütün altyapı yatırımlarımızı tamamladık. Organize sanayi bölgelerimiz, serbest bölgelerimiz, sonsuz sayabileceğimiz avantajlarımız var. Ama, ne yaparsanız yapın eğer ulaşılamıyorsanız bütün bunları sergilemenizin, dünyayla bütünleştirmenizin imkanı yok." dedi.

İzmir'i ikinci bir uçuş aktarma merkezi (hub) merkezi yapmanın önemine dikkat çeken Çolakoğlu, şöyle devam etti:

Buna en uygun yer de İzmir. Neden, Antalya'da sadece turizm var. Burada, turizm var, tarım var, kongre var, sanyi var, finanasman var. Bunları ortaya koyunca İzmir önceliğinin yüzde 100 olduğu ortaya çıkıyor. Kabul etmemiz gereken bir durum var. Malesef devlet İstanbul Havalimanı'na yolcu garantisi verdi. Bunun sağlanabilmesi için izmir bu konuda ertelenecek gibi görünüyor. İstanbul Havalimanı'nın uçuş trafiğini arttırmak için THY İzmir'e direk uçuş vermeyecek. Takipçisi olacağız. Umuyoruz ki İstanbul Havalimanı en kısa sürede kapasitesine ulaşır sıra bize gelir. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz.