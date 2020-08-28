İzmir'in ekonomisi Bornova'dan dijitalleşecek

Facebook, TOBB, ICC ve Habitat'ın İstanbul'da faaliyete geçirdiği topluluk merkezi Facebook İstasyon'un İzmir'deki uydu merkezi Bornova'da kuruluyor

Bornova Belediyesi'nin desteği ile kurulacak Merkez'le ilgili işbirliği protokolü projeye ev sahipliği yapacak Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenen törenle imzalandı. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'nin de katıldığı törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, yeni nesil belediyecilik anlayışı ile imzaladıkları protokolle inovasyon hamlelerinin en büyük adımını attıklarını söyledi.

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki insanları, toplulukları ve işletmeleri bir araya getirerek büyümek için ihtiyaç duydukları becerileri kazandıracak, kaynaklara ve bilgilere erişmelerini sağlayacak "Facebook İstasyon"un uydu merkezlerinden ikincisi Bornova'da kuruluyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği (Habitat) iş birliğiyle hayata geçirilen ve Facebook'un Türkiye'deki en büyük yatırımlarından biri olarak görülen Merkez, toplumunun ve ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi farklı eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak.

İstanbul'daki Facebook İstasyon'dan sonra kurulan İzmir İstasyonu ile ilgili protokol, Projenin yürütüleceği Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi Müzesi'nde imzalandı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir Ticaret Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Habitat Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır'ın imza attığı protokol törenine Facebook Türkiye Kamu Politikaları Başkanı Çağatay Pekyörür on-line bağlantı ile katıldı.

İduğ'dan "Yeni nesil belediyecilik" vurgusu

Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, kurum olarak bugüne kadar dijitalleşme ve inovasyon konusunda önemli projeler hayata geçirdiklerini hatırlattı. Yeni nesil belediyecilik anlayışı ile imzaladıkları protokolle de inovasyon hamlelerinin en büyük adımını attıklarını vurgulayan İduğ, "Bornova genç nüfusu ile Türkiye'nin 47 ilinden daha büyük ilçe. Dijital dünyadaki gelişme ancak gençlerle sağlanabilir. Dünyanın gelişmiş ülkeleri özellikle ihracatta dijitalleşmiş durumda. Bizim de ülke olarak bunu yapmamız, arge ve dijitalleşmeye ayırdığımız yatırımları arttırmamız gerekiyor. Biz Bornova Belediyesi olarak bu anlayışla çalışıyoruz. İmzaladığımız protokolle de bu alanda yaptığımız çalışmaları daha üst seviyelere taşıyacağız. Sadece yer tahsis eden bir paydaş olmayacağız. Teknoloji alanında önemli bir alt yapıya sahip olan Bornova, bu proje sayesinde Ege Bölgesi'nin inovasyon merkezi haline gelecek. İlçemize ve İzmirimize değer katacak bu birlikteliğin özellikle gençler ve kadınlar olmak üzere tüm girişimciler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bornova özelinde birlikte yürütülebilecek projeler değerlendirilecek, Bornova'ya değer katacak işlerin önü açılacaktır. Bu tip işbirliklerinin artmasını arzu ediyorum" dedi.

Özgener: "İzmir'in bağlantıları güçlenecek"

Türkiye nüfusunun % 90'nın mobil cihaz, %63'ünün ise sosyal medya kullanıcısı olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener,

"Bu veriler iş dünyasını dijitalleştirmemiz, dünyaya ayak uydurmamız gerektiğini gösteriyor. Facebook İstasyon'un uydu merkezinin İzmir'e açılması kentin girişimcilik potansiyelini güçlendirecektir. İzmir İstasyon ile gerek İzmir girişimcilik ekosistemindeki aktörler arasındaki gerekse İzmir'deki ekosistemin İstanbul, Ankara ve yurtdışı ile bağlantıları güçlenecektir. Merkezde İzmir'deki girişimci kurullarımızın liderliğinde KOBİ'leri geliştirmeye yönelik faaliyetler de gerçekleştirilecektir. Bugün atılan imzaların kent ekonomisi için hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Bornova Belediyesi'nin projeye verdiği desteğin çok önemli olduğunu da söyleyen Özgener, Başkan İduğ'a; "Kendisi Türkiye'de ses getiren projelerine bir yenisini daha ekledi. Kendisini kutluyorum" sözleriyle teşekkür etti.

Kestelli: "Herşeyin başı eğitim"

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Dramalılar Köşkü'nün çok özel bir tarihi mekan olduğuna dikkat çekerek, "Burası kentin ticaretinde çok önemli bir yere sahipti. 100 yıl önce Bornova Ovası'nda yetiştirilen ürünler Dramalılar Köşkü'ne getiriliyor ve buradan dünyanın pek çok ülkesine gönderiliyordu. Şimdi aynı benzeri bir amaç için kullanılacak olması çok anlamlı. Bu anlamda Bornova Belediyesi'ne Sayın İduğ'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitimin önemine dikkat çeken Kestelli sözlerini şeyle sürdürdü; İster yeni mezun bir genç ya da kendi sektöründe belli bir noktaya gelmiş olalım hiç fark etmiyor. Her birimiz düzenli olarak kendimizi güncellemek zorundayız. İnsan olarak birer mobil uygulama olmadığımıza göre kimsenin bu güncellemeleri bize hazır bir şekilde sunma olasılığı da bulunmuyor. Gelişen teknolojilere paralel olarak bunu bizzat kendimiz yapmak zorundayız. İzmir İstasyon da tam olarak bu işlevi üstlenecek. İzmir Ticaret Borsası olarak bu projenin dijital eğitim alanında önemli bir fırsat eşitliği sağlayacağına inanıyoruz.

Hazır: "5 bin gönüllümüzle çalışıyoruz"

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, "İmzaladığımız protokol ile bölgedeki girişimciliğin desteklenmesini hedefliyoruz. Eğitim, Ortak Çalışma Alanı ve Ön Kuluçka olmak üzere üç ana fonksiyonun aktif olarak işletilmesini planladığımız bu merkezler, yerelde üniversite, öğrenci, özel sektör, yerel yönetimler ve kamuyu bir araya getiren networking etkinliklerine de ev sahipliği yapacaktır. Türkiye'nin 81 ilindeki 5 binden fazla gönüllümüz ile yürütücülüğünü üstlendiğimiz birçok eğitimi programını uydu topluluk merkezlerinde de yaygınlaştıracağız" diye konuştu.

Pekyörür: "Verdiğimiz sözü tuttuk"

Törene on-line olarak bağlanan Facebook Türkiye Kamu Politikaları Başkanı Çağatay Pekyörür ise "Facebook İstasyon" projesi kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinde uydu topluluk merkezleri açma konusundaki heyecanını dile getirerek, "Geçtiğimiz yıl Eylül ayında İstanbul'da açtığımız Türkiye'deki ilk topluluk merkezimiz Facebook İstasyon, bu yolda attığımız en önemli adımlardan biriydi. Ancak girişimlerimizin sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacağı sözünü verdik. İzmir'de açtığımız uydu merkezimiz ile bu sözümüzü tutuyoruz. Türkiye'deki işletmelere, topluluklara ve bireylere destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Merkez nasıl çalışacak?

İzmir İstasyon, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki insanları, toplulukları ve işletmeleri bir araya getirerek onların büyümek için ihtiyaç duydukları becerilere, kaynaklara ve bilgilere erişmelerine yardımcı olacak. KOBİ'lerin ve girişimcilerin dijitalleşme yoluyla ulusal ve uluslararası pazarda rekabetçi bir konuma erişmesine katkı koyacak eğitimlere ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. Merkez'de tüm bireylerin, işletmelerin, toplulukların ve STK'ların dijital dünyada kendilerini geliştirebilmeleri adına online alanlar üzerinden ihracat stratejileri geliştirme, dijital pazarlama araçlarını kullanma, Facebook ürünleri alanında bilgi edinme ve dijital iletişim aracılığıyla büyüme gibi bir dizi farklı konuda eğitim programı ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Farklı sosyal gruplara ve topluluklara bir araya gelerek fikir paylaşımında bulunabilecekleri ve çalışabilecekleri fiziksel bir alan sunulurken, aynı zamanda şehirdeki işletmelere küresel pazarlara ulaşmaları ve iş arayışında olan bireylere iş bulmaları için de destek olunacak. İstanbul ve İzmir'in fiziksel alanları merkez olarak öne çıktığı proje, Samsun, Denizli, Kırklareli, Adana, Mersin, Van, Trabzon, Bursa, Ankara, Diyarbakır ve Gaziantep'te de başlayacak.

